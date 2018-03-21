Евгений Чичваркин показал, что нужно делать, чтобы стать богатым

Бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, который основал в Лондоне винный бутик Hedonism Wines, на своей странице в Instagram показал, какие действия нужно выполнять, чтобы разбогатеть.

На видео предприниматель раскладывает коврик c изображением банкноты в $5 перед витриной с автомобилями Rolls-Royce. Затем Чичваркин встает коленями на коврик и начинает кланяться перед витриной. В качестве фоновой музыки для видео Чичваркин использовал песню Mercedes Benz в исполнении Дженис Джоплин

Публикация от Евгений Чичваркин (@tot_samy_chichvarkin) 21 Мар 2018 в 2:42 PDT «Вот тут часто спрашивают, как стать богатым? Очень просто, отвечу я. Surya namaskar $. Утром и вечером», — подписал видео предприниматель.

В описании к видео Чичваркин упомянул название духовной практики Surya namaskar («приветствие Солнцу»), которую используют йоги.

В марте Евгений Чичваркин рассказал о слежке после переезда в Лондон. По его словам, вскоре после переезда в британскую столицу в 2009 году, он увидел, что за ним наблюдают два или три человека, которые стояли в 90 метрах от входной двери его дома и лузгали семечки.

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В начале месяца предприниматель рассказал о будущем российского бизнеса после президентских выборов в стране. По прогнозам Чичваркина, давление на предпринимателей вырастет.

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