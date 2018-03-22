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Не без труда одолели «Знамя Труда»
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Не без труда одолели «Знамя Труда» 

ТВ-МИГ 3 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото: Instagram Торпедо (Владимир)
Футболисты владимирского «Торпедо» в очередной раз победили команду команда «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. Товарищеский матч прошёл на малой спортивной арене стадиона «Торпедо».
В первом тайме инициативой больше владели хозяева поля, но опасные моменты раз за разом возникали именно у ворот «торпедовцев». В нескольких эпизодах свою команду от пропущенного мяча выручил голкипер «чёрно-белых» Артём Ковешников.
По похожему сценарию развивался и второй тайм, только «торпедовцы» стали атаковать острее и больше. Это вылилось в забитый за 10 минут до конца матча гол в ворота ореховского клуба. После подачи с углового расторопнее всего в штрафной соперника сыграл Александр Туршаков, переправивший мяч головой в дальний угол ворот.
Счёт до финального свистка не изменился. 1:0 победа «Торпедо». Официальную встречу «чёрно-белые» проведут уже 7 апреля. Матч состоится на домашней арене. Сыграют владимирские футболисты против клуба «Луки-Энергия». В шестом туре эти команды уже встречались тогда сильнее оказалась команда из Великих Лук — 1:0
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