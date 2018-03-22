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Роналдиньо вступил в партию борцов с абортами и однополыми браками
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Роналдиньо вступил в партию борцов с абортами и однополыми браками 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии, известный форвард Роналдиньо намерен начать политическую карьеру у себя на родине. Экс-игрок «Барселоны», «Милана» и «Пари Сен-Жермена» вступил в Бразильскую республиканскую партию.
Стоит отметить, что Республиканская партия Бразилии отстаивает традиционные евангельские ценности. Ее представители выступают против абортов и однополых браков, а также считают необходимым принудительное лечение гомосексуалистов, сообщает Footballhd.Ru. Роналдиньо намерен на ближайших по времени выборах выдвигаться в органы власти в одном из столичных округов.
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