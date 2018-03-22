Роналдиньо вступил в партию борцов с абортами и однополыми браками

Чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии, известный форвард Роналдиньо намерен начать политическую карьеру у себя на родине. Экс-игрок «Барселоны», «Милана» и «Пари Сен-Жермена» вступил в Бразильскую республиканскую партию.