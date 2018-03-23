В Калининградской области протестируют технологию блокчейн

В Калининграде запустят новый вид обмена информацией. Систему блокчейн в качестве пилотного проекта опробуют в обработке обращений за социальными выплатами. Обучение технологиям этой системы сегодня прошли министры Калининградской области, руководители государственных структур, а также губернатор Антон Алиханов

— Блокчейн — это новый способ управления информацией, который подразумевает, что каждый из участников информационного обмена, в идеале все граждане, через какие то устройства, подключённые к единой сети интернет, например телефон, загружают одну программу, которая теперь управляет всем информационным пространством подключенных граждан.

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:

— Я коллег из Внешэкономбанка попросил объяснить мне всё как бабушке моей. Чтобы его объяснение было понятно не только губернатору, но и его бабушке. Эта технология очень широкая. Мы решили начать с таких важных вещей как социальные выплаты, планируем закончить проект и внедрить его в жизнь всех жителей Калининградского региона.

Новые технологии позволят сократить время обработки обращений, защитить операции от мошенников. Тестирование системы пройдёт до конца июня. С осени программу расширят, на базе блокчейн можно будет управлять другими видами услуг.