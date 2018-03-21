Зидан, Симеоне и Вальверде: что их объединяет?

Карьера игрока в клубе: 2001-2006 гг.

Карьера главного тренера в клубе: 2016 — по н.в.

Отношения Зизу с королевским клубом можно назвать идеальными. В качестве игрока он появился в Мадриде в 2001-м, в возрасте 29 лет. В 34 завершил карьеру, выиграв с «Реалом» все, что можно. Его гол в финале Лиги чемпионов в ворота леверкузенского «Байера» вошел в историю турнира, как один из самых красивых и принес команде титул.

Фото: Gettyimages.ru По окончании карьеры Зидан продолжил тесно сотрудничать с клубом. В 2009 году он получил должность помощника президента Флорентино Переса, спустя год был назначен его советником, а спустя еще год спортивным директором. Но мечтал Зизу о другом — ему хотелось тренировать. Для этого в 2012 году он оставил пост спортдира и принялся тренировать в молодежной академии «Реала». Вскоре после отставки Жозе Моуринью француз устроился помощником в штаб Карло Анчелотти . Получив необходимый опыт, он заявил, что готов к самостоятельной работе. Провальное выступление команды под руководством Рафы Бенитеса ускорило назначение Зидана на должность главного тренера. Всего два сезона понадобилось французу, чтобы превратиться из великого в прошлом футболиста в топ-тренера.

Диего Симеоне — «Атлетико Мадрид»

Карьера игрока в клубе: 1994-1997 гг., 2003-2005 гг.

Карьера главного тренера в клубе: 2011 — по н.в.

Фото: Gettyimages.ru Два последних титула чемпиона Испании «Атлетико» выиграл вместе с Диего Симеоне. В сезоне-1995/96 аргентинец «выжигал траву» в центре поля и забил немыслимые для опорного полузащитника 12 мячей в 37 матчах, которые помогли «матрасникам» сенсационно занять первое место. А спустя 18 лет «Эль Чоло» вмешался в планы «Барселоны» и отобрал у нее чемпионство уже в качестве тренера. Успехи «Атлетико» Симеоне не ограничились победой в примере. Под его управлением команда выиграла Лигу Европы и дважды выходила в финал Лиги чемпионов, где оба раза уступила «Реалу».

Эрнесто Вальверде — «Барселона»

Карьера игрока в клубе: 1988-1990 гг.

Карьера главного тренера в клубе: 2017 — по н.в.

Эрнесто Вальверде сделал себе имя в 80-90-х годах, защищая цвета «Эспаньола» и «Атлетика» из Бильбао. Играл на позиции нападающего, прилично забивал, но звездой национального масштаба не был. За «Барселону» Вальверде выступал на протяжении двух лет. Из-за постоянных травм ему никак не удавалось выйти на пик формы. Об этом, в частности, писал в своей книге Йохан Кройф , по мнению которого рецидив старой травмы помешал Вальверде раскрыть на 100% свой потенциал. Так или иначе, в составе каталонского клуба Вальверде завоевал два трофея — Кубок обладателей кубков и кубок Испании.

Фото: ФК «Барселона»