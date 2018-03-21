Ещё
Хозяин «зигующего» мопса осужден в Британии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хозяин «зигующего» мопса осужден в Британии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Великобритании осудили шотландца Марка Мичэна, прославившегося после видео с мопсом, которого он научил «зиговать».
Суд осудил Мичэна, несмотря на то, что никто не жаловался на видео, сообщает Infowars. Шотландца признали виновным в разжигании ненависти.
Суд признал ролик с мопсом «глубоко оскорбительным» и создающим «пугающий» прецедент. Во время зачитывания вердикта судья сообщил о том, что общество Британии является «мультикультурным».
Пока неизвестно, какое именно наказание вынесут Мичэну. Ему грозит до 6 месяцев лишения свободы.
В апреле 2016 года Марк Мичэн выложил на YouTube видео, на котором мопс по имени Будда поднимает переднюю правую лапу вверх по команде «Зиг хайль». До удаления видео посмотрели более трех миллионов раз. Шотландец утверждал, что снял видео в шутку, чтобы досадить своей девушке. После ареста Мичэна за молодого человека, среди прочих, вступился известный израильский комик Дэвид Бэддиэл.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
ЦСКА в 1/4 финала Лиги Европы достался именитый соперник DJ Грув поддержал акцию #ЯТожеДоброволец Мировой финал чемпионата по стратегии и управлению бизнесом пройдет в России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию лишат всех международных соревнований26
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке63
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA назвало два последних условия для России24
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018399
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение