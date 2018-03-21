Хозяин «зигующего» мопса осужден в Британии

В Великобритании осудили шотландца Марка Мичэна, прославившегося после видео с мопсом, которого он научил «зиговать».

Суд осудил Мичэна, несмотря на то, что никто не жаловался на видео, сообщает Infowars. Шотландца признали виновным в разжигании ненависти.

Суд признал ролик с мопсом «глубоко оскорбительным» и создающим «пугающий» прецедент. Во время зачитывания вердикта судья сообщил о том, что общество Британии является «мультикультурным».

Пока неизвестно, какое именно наказание вынесут Мичэну. Ему грозит до 6 месяцев лишения свободы.

В апреле 2016 года Марк Мичэн выложил на YouTube видео, на котором мопс по имени Будда поднимает переднюю правую лапу вверх по команде «Зиг хайль». До удаления видео посмотрели более трех миллионов раз. Шотландец утверждал, что снял видео в шутку, чтобы досадить своей девушке. После ареста Мичэна за молодого человека, среди прочих, вступился известный израильский комик Дэвид Бэддиэл.