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Генменеджер «Торпедо»: «Саболич остается. Вместо других легионеров, скорее всего, будут новые ребята»
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Генменеджер «Торпедо»: «Саболич остается. Вместо других легионеров, скорее всего, будут новые ребята» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Новый генеральный менеджер «Торпедо» Ян Голубовский рассказал о том, какие действия планирует по составу команды.
— У всех 10 лучших бомбардиров «Торпедо» заканчиваются соглашения.
— И мы постараемся их оставить в составе. Кто-то у нас уже подписан и имеет действующий контракт. А кого-то мы будем переподписывать. При этом постараемся сохранить команду по максимуму.
— В течение сезона через клуб прошло огромное количество игроков.
— Мы планируем это остановить. Такой текучки быть не должно.
— Есть ли ясность по легионерам?
— У нас только у Саболича контракт на следующий сезон. На данном этапе, так как у него действующее соглашение, он остается. А по другим — скорее всего, будут новые ребята.
— То есть Даугавиньш тоже уходит?
— Будем решать. Не могу сейчас ответить на этот вопрос. (Игорь ЕРОНКО)
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