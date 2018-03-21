Гафт на авторском вечере в Москве почтил память Табакова

МОСКВА, 21 марта. / ТАСС /. Народный артист РФ Валентин Гафт почтил память Олега Табакова , умершего 14 марта в возрасте 82 лет. Свои строки в его адрес Гафт зачитал на творческом вечере в Культурном центре «Москвич», передает корреспондент ТАСС.

"Табаков — это невероятная потеря. Без Табакова нельзя жить людям, которые жили с ним в одно время", — сказал Гафт. Затем он продекламировал строки, посвященные Табакову: «Он августовский, он из Львов, в нем самых странных качеств сговор. Он сборник басен, он Крылов, одновременно Кот и Повар. Все от Олега можно ждать: любых проказ, любых проделок, он будет щи еще хлебать из неопознанных тарелок», — так написал Гафт о Табакове.

"В череде книг Гафта — еще одна книга. В предисловии нет эпиграмм — это книга поэта Валентина Гафта. Впервые она печатается в виде текста, без купюр", — сказал на вечере давний коллега Гафта, его издатель Валерий Краснопольский . «Я не люблю, когда про меня говорят — хорошее или плохое. Когда говорят „поэт“, это тяжело слушать — не потому, что это не так, а потому, что это не нужно, от этого ослабевает организм», — ответил ему Гафт.

Поэма содержит сатирические замечания. «Не устали?» — задавал артист зрителям вопрос, публика отвечала аплодисментами. «Стихи у меня не ах, артист я не то чтобы, а принимают меня вот как. Значит, я не ошибся», — заметил артист.

В следующий раз Гафт выступит на Московском культурном форуме 24 марта в рамках программы «Литературный голос Москвы».