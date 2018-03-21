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На базе Пансиона воспитанниц Минобороны России стартовала VII Всеармейская олимпиада по иностранному языку
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На базе Пансиона воспитанниц Минобороны России стартовала VII Всеармейская олимпиада по иностранному языку 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Тема олимпиады в этом году: «Вооруженные силы и средства массовой информации». Тема олимпиады в этом году: «Вооруженные силы и средства массовой информации».
На базе Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации состоялось торжественное открытие VII Всеармейской олимпиады по иностранному языку среди воспитанников довузовских образовательных организаций Минобороны России. Тема олимпиады в этом году: «Вооруженные силы и средства массовой информации».
В течение трех дней, с 20 по 22 марта, 138 участников из 25 образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации будут состязаться в знании английского языка.
На состоявшемся сегодня торжественном открытии олимпиады ребят приветствовал начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Петрович Горемыкин, который передал слова благодарности Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Кужугетович Шойгу победителям и призерам завершившихся недавно XVIII Всеармейской олимпиады по математике и VI Всеармейской олимпиады по физике среди суворовцев, нахимовцев и кадет и отметил, что в ряде училищ впервые одни и те же воспитанники входили в состав команд как по математике, так и по физике, демонстрируя отличную подготовку по всем предметам.
Он подчеркнул, что выбор темы VII Всеармейской олимпиады по иностранному языку не случаен, ведь современное общество характеризуется не только высоким уровнем информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечением свободного доступа к информации, но и значительным влиянием ее на характер вооруженной борьбы.
В этом году испытания Всеармейской олимпиады по английскому языку включают в себя четыре тура, в ходе которых участники должны будут погрузиться в темы, связанные с деятельностью Вооруженных Сил Российской Федерации за рубежом, включая их взаимодействие со средствами массовой информации.
Завтра ребят ждет сложный и интересный конкурный день, а сегодня в рамках культурной программы мероприятия, воспитанники довузовских образовательных организаций Минобороны России смогли увидеть отечественную спортивную драму «Движение вверх» и пообщаться друг с другом на танцевальном вечере знакомств.
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