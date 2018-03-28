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Месси после возвращения из сборной пройдет медосмотр
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Месси после возвращения из сборной пройдет медосмотр 

Спорт-Экспресс 24 минуты назад
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде сказал, что ему пока почти ничего неизвестно о состоянии здоровья вратаря Марк-Андре тер Штегена и нападающего Лионеля Месси. Голкипер сборной Германии из-за травмы пропустил игру против Бразилии (0:1), а форвард из Аргентины не участвовал во встречах с Италией (2:0) и Испанией (1:6).
— Нам пока мало что известно о физическом состоянии Месси и тер Штегена, — цитирует пресс-служба «Барселоны» Вальверде. — В четверг им предстоит пройти медицинские тесты, после этого мы сможем оценить их состояние.
Лео хорошо провел игру против «Атлетика» (2:0, на счету форварда гол. — Прим. «СЭ»). Надеемся, с ним не произошло ничего серьезного.
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