Месси после возвращения из сборной пройдет медосмотр

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде сказал, что ему пока почти ничего неизвестно о состоянии здоровья вратаря Марк-Андре тер Штегена и нападающего Лионеля Месси . Голкипер сборной Германии из-за травмы пропустил игру против Бразилии (0:1), а форвард из Аргентины не участвовал во встречах с Италией (2:0) и Испанией (1:6).

— Нам пока мало что известно о физическом состоянии Месси и тер Штегена, — цитирует пресс-служба «Барселоны» Вальверде. — В четверг им предстоит пройти медицинские тесты, после этого мы сможем оценить их состояние.

Лео хорошо провел игру против «Атлетика» (2:0, на счету форварда гол. — Прим. «СЭ»). Надеемся, с ним не произошло ничего серьезного.