Ещё
Беременная Хлои Кардашьян сильно прибавила в весе, но продолжает сниматься в белье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Беременная Хлои Кардашьян сильно прибавила в весе, но продолжает сниматься в белье 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
Пока Хлои находится в ожидании своей первой дочери, она зря времени не теряет. Звезда реалити активно принимает участие в различных фотосессиях, в которых позирует то топлес, то в нижнем белье. Несколько часов назад Хлои поделилась с поклонниками свежим фото, сделанным украинским фотографом Сашей Самсоновой, которая живет и работает в Лос-Анджелесе. 26-летняя девушка уже не первый раз сотрудничает с сестрами Кардашьян-Дженнер, а также снимает много других звезд, в том числе и российских. Стоит отметить, что на новом кадре у Хлои уже заметен лишний вес: руки и бедра звезды увеличились в объеме, но, кажется, ее это не особенно смущает.
Судя по количеству лайков, которых больше 2,5 миллионов, фолловеров также совершенно не пугают лишние килограммы звезды.
А как тебе эта фотография беременной Хлои?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Это «Голос»! Выступление Антона Лаврентьева попало в мировой топ самых популярных видео за всю историю шоу Как и с чем носить леопардовую шубу, чтобы не выглядеть провинциалкой Хет-трик! Футболист Александр Самедов станет отцом в третий раз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не ошиблась, но проиграла: первый провал Загитовой17
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Россию лишат всех международных соревнований45
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке66
Лондон сравнил ЧМ-18 в РФ с гитлеровской Олимпиадой101
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение