Беременная Хлои Кардашьян сильно прибавила в весе, но продолжает сниматься в белье 

Пока Хлои находится в ожидании своей первой дочери, она зря времени не теряет. Звезда реалити активно принимает участие в различных фотосессиях, в которых позирует то топлес, то в нижнем белье. Несколько часов назад Хлои поделилась с поклонниками свежим фото, сделанным украинским фотографом Сашей Самсоновой, которая живет и работает в Лос-Анджелесе. 26-летняя девушка уже не первый раз сотрудничает с сестрами Кардашьян-Дженнер, а также снимает много других звезд, в том числе и российских. Стоит отметить, что на новом кадре у Хлои уже заметен лишний вес: руки и бедра звезды увеличились в объеме, но, кажется, ее это не особенно смущает.
Судя по количеству лайков, которых больше 2,5 миллионов, фолловеров также совершенно не пугают лишние килограммы звезды.
А как тебе эта фотография беременной Хлои?
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Фото:Instagram