Обзор главных событий дня в футболе

Головин в топ-5 самых талантливых молодых игроков ЧМ-2018

Итальянское издание Sport Mediaset составило список из пяти талантливых футболистов, которые примут участие в предстоящем в России чемпионате мира. В этот список вошёл полузащитник московского ЦСКА Александр Головин.

Как считают в издании, сильные стороны Головина — видение поля и работа с мячом, и отмечают его гол в ворота «Лиона» в матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Амкар» может провести два домашних матча Премьер-Лиги в Хабаровске

Как стало известно «Чемпионату», руководство пермского «Амкара» хочет провести два ближайших домашних матча чемпионата России в Хабаровске.

«Амкару» предстоит сыграть дома с московским «Локомотивом» в 24-м туре российской Премьер-Лиги и с казанским «Рубином» в 26-м туре. Между этими матчами в 25-м туре пермяки должны провести гостевую встречу со «СКА-Хабаровск». Таким образом, «Амкар» может провести три матча чемпионата России в Хабаровске.

В настоящий момент «Амкар» в чемпионате РФПЛ занимает 15-е место.

«Амкар» сможет сыграть с «Локомотивом» в Хабаровске в двух случаях

У «Амкара» должна быть веская причина на то, чтобы клуб провёл 31 марта домашний матч 24-го тура РФПЛ с «Локомотивом» в Хабаровске, а не на запасном заявленном стадионе. В качестве запасной арены у «Амкара» заявлен стадион «Нефтяник» в Уфе. Одной из веских причин будет считаться отказ «Уфы» предоставить стадион, сославшись на большую нагрузку на поле. 1 апреля «Уфа» примет на «Нефтянике» «Зенит». По информации «Чемпионата», руководство уфимского клуба не видит никаких препятствий и готово предоставить «Амкару» поле 31 марта. Второй веской причиной может стать отказ МВД Уфы в том случае, если ведомство не сможет обеспечить безопасность на двух играх подряд. Однако в 22-м туре РФПЛ уже произошла подобная ситуация: 9 марта матч провёл «Амкар», а на следующий день сыграла «Уфа». МВД Уфы смогло обеспечить безопасность на двух встречах. Ранее исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов сообщил, что клуб хочет сыграть матч с «Локомотивом» на своём поле, однако, если это будет невозможно, проведение встречи в Хабаровске тоже является вариантом.

В офисе «Рубина» прошли обыски

В офисе казанского «Рубина» вчера, 20 марта, прошли обыски, сообщает «Бизнес Online».

По информации издания, в ходе обысков представители следственного комитета изъяли документацию о контрактах игроков и компьютер генерального директора «Рубина» Рустама Саяхова . Представители клуба подтвердили факт обысков, заявив, что инцидент связан с жалобами на возможные нарушения при заключении договоров с игроками. Также несколько футболистов «Рубина», среди которых Ильзат Ахметов , были вызваны на допрос.

В середине марта «Рубин» сменил юридический статус, став частным клубом.

«Спартак» по итогам матча с «Рубином» оштрафован на 190 тыс. рублей

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые были приняты комитетом по итогам матча 22-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги «Рубин» — «Спартак». Встреча в Казани закончилась победой красно-белых со счётом 2:1. «По матчу „Рубин“ — „Спартак“: за использование пиротехники болельщиками „Спартака“ клуб оштрафован на 90 тыс. рублей. Также за скандирование болельщиками нецензурных выражений „Спартак“ оштрафован на 100 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Зенита»

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело в отношении «Зенита» по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг». В отношении российского клуба дело открыто по трём пунктам: бросание предметов на поле, блокирование лестничных проходов и проявление расизма болельщиками. Как сообщает официальный сайт УЕФА, дело будет рассмотрено 31 мая.

Поединок между «Зенитом» и «Лейпцигом» состоялся в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 1:1. По итогам двух матчей петербуржцы вылетели из Лиги Европы.

Инспекторы допинг-контроля нарушили распорядок дня сборной России

Сегодня тренировка сборной России начнётся с опозданием в связи с тем что в 6:30 по московскому времени в расположение команды прибыл инспектор допинг-контроля для взятия проб мочи и крови. Учитывая то, что инспектор приехал всего один, процедура затянулась более чем на пять часов. Это нарушило распорядок дня и внесло коррективы в тренировочный процесс, в том числе для футболистов, имеющих некоторые ограничения для работы в общей группе. По состоянию на 11:00 мск на контроле находятся ещё пять человек. Отъезд на тренировку перенесён на более позднее время, сообщает официальный «твиттер» сборной России.