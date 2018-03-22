«Бойкот — не выход»

22 марта в Тюмени стартует овеянный многочисленными скандалами и слухами заключительный этап биатлонного Кубка мира. Из-за бойкота туда доедут не все спортсмены, но организаторы обещают завершить сезон на мажорной ноте. «Лента.ру» — о тех, кто чувствует себя в Тюмени в безопасности и продолжает борьбу за кубковые очки и тех, кого не убедили даже крупные призовые.

В этом году Тюмень впервые примет этап Кубка мира. Несмотря на тенденцию последних 15 лет, завершение сезона биатлонисты отметят не в Ханты-Мансийске и даже не в Холменколлене. Спортсмены проведут по три личных гонки и в каждой из них разыграют кубковые очки и призовые. По заверением организаторов, для победителей пройдут особые церемонии награждения. Сразу вспоминается, катание на оленях в Ханты-Мансийске в 2015-м и веселые выходки братьев Бе.

В этом году Йоханнес Бе , скорее всего, будет не так раскован в своих действиях, потому что в Тюмени у него будет последний шанс сразиться с Фуркадом за первое место в общем зачете Кубка мира. Если норвежец выиграет все гонки, а у Фуркада случится осечка, победная серия француза прервется, и он не побьет рекорд Уле Эйнара Бьорндалена по количеству хрустальных глобусов — у него их семь штук, к тому же подряд.

Ну или кто-то открутит Фуркаду диоптр, как ранее Ульяне Кайшевой. Кажется, в биатлонной семье появилась подозрительная тенденция, и оставлять свои винтовки без присмотра теперь нельзя ни на минуту. Хорошо бы этот таинственный мститель не добрался до Тюмени, и этап избежал новых скандалов.

Например, швед Самуэльсон перед тем, как отказаться ехать в Тюмень заявил о том, что не будет чувствовать себя в безопасности в России — стране с ужасной допинговой историей. Ему парировал Йоханнес Бе, сказав, что пробы увозят из России в другие лаборатории, и так делали всегда. Но этот аргумент не остановил предприимчивого шведа, и он нашел новый повод для обвинений, сказав, что в Instagram ему угрожают расправой российские фанаты, и теперь он точно не поедет на этап. Нужные слова подобрал Фуркад — он посоветовал шведу не обращать внимание на подобные заявления, потому что в сети «полно психов».

Эти акты массового утешения шведского олимпийского чемпиона наводят на мысли, что после Игр он решил добавить себе медийности и поучаствовать в скандале, чтобы привлечь к себе внимание признанных лидеров мирового биатлона. А также сделать выпад в адрес главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андреса Бессеберга

«Все дело в деньгах, местах на Кубке мира, бонусах и в федерациях, которые хотят поехать в Россию. IBU ловко заставляет биатлонистов ехать в Россиию», — уверен швед. Новоявленный олимпийский чемпион получил ожидаемый ответ — IBU никого не принуждает ехать на этап. Непонятно, на чем основываются обвинения Самуэльсона, ведь призовые, кубковые очки, репутация спортсменов и федераций — это и есть основа современного спорта, реальность, в которой существуют атлеты во всех других видах.

Активную поддержку позиции Самуэльсона выразил американец Лоуэл Бейли. Он сказал, что знает многих биатлонистов и даже целые сборные, которые хотят бойкотировать соревнования в России. «Например, чехи не стремятся в Тюмень, но их вынуждают, так как в противном случае они рискуют потерять квоту на следующий сезон. Кроме того, они лишатся денег, если останутся дома. Люди должны понять, что у IBU много власти, и он принуждает биатлонистов ехать в Россию», — цитирует Бэйли NRK.

Действительно, отказавшись от выступлений в Тюмени украинская женская сборная, скорее всего, потеряет максимальную квоту на следующий сезон, пропустив вперед россиянок и норвежек. Этим двум командам для обратного результата нужно выдать феерический провал, но самое обидное для украинок, что от них в этой ситуации ничего не будет зависеть. Таковы правила биатлона, и как метко отметил Уле Эйнар Бьорндален, подобный шаг не решит проблемы, а лишь скажется на результате спортсменов и дальнейшей судьбе команды.

Кроме Украины в Россию не доедут команды Чехии, Канады и США. Невосполнимой потерей это назвать сложно, ведь сильнейшие биатлонисты планеты в Тюмени все же выступят. В том числе Бьорндален, который чуть было не пролетел мимо финала сезона. Он готовится выйти на старт, несмотря на затянувшуюся неудачную серию.

В Тюмени будет на что посмотреть и кроме выступления легендарного норвежца. Среди россиян, конечно, есть надежда на Антона Шипулина , который не скрывает усталости, но готовится выдать максимум на родине. Наконец-то выступит Александр Логинов , которого не пустили за границу, но, по словам тренеров, он находится в идеальной форме. В финале сезона в женской сборной появился новый лидер — Кайшева, и хотелось бы, чтобы спортсменка, проводящая первый полноценный сезон в Кубке мира стала стабильнее и приобрела новую мотивацию. К тому же, на мировое первенство наконец-то вызвали Игоря Малиновского , и молодой спортсмен, порвавший всех соперников на юниорском уровне, может выстрелить и на взрослом.

Но, будем честны, основное внимание будет приковано к разборкам за Хрустальные глобусы. У мужчин Фуркад идет с минимальным отрывом, и у Йоханнеса есть шанс его догнать. Похожая ситуация и в женском первенстве — Анастасия Кузьмина оторвалась от преследовательниц, и у нее есть прекрасная перспектива отметить победу в Кубке мира на родине. При этом поезд Кайсы Макарайнен еще не уехал, и финка может запрыгнуть в последний вагон.

На даже если интрига исчезнет уже в первой гонке, трибуны в Тюмени будут заполнены. Поэтому от этого этапа можно ждать, чего угодно, но уж точно не разочарования и уныния. Одни только творческие встречи с Дмитрием Губерниевым, исполняющим рок-композиции, чего стоят. Билетов на них, кстати, уже нет в продаже.