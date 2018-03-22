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Сербия не будет бойкотировать ЧМ-2018 в России
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Сербия не будет бойкотировать ЧМ-2018 в России 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Сербия в России Славенко Терзич выступил с заявлением по поводу отказа от поездки в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года. По его словам, Сербия не собирается бойкотировать мундиаль.
"Сербия вообще не рассматривает вопроса бойкота чемпионата мира в России по двум причинам. Во-первых, Россию и Сербию связывает почти двухсотлетняя история двусторонних дружеских и братских отношений. Во-вторых, для Сербии большая честь принимать участие в таком турнире, как чемпионат мира по футболу в России", — цитирует Терзича газета «Известия».
Он отметил, что главным матчем для сборной Сербии на чемпионате мира станет игра с Бразилией, которая пройдет в Москве на стадионе "Спартак".
Сербская команда по итогам финальной жеребьевки мирового первенства 2018 года попала в группу Е. Ее соперниками стали сборные Коста-Рики, Швейцарии и Бразилии.
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