Сербия не будет бойкотировать ЧМ-2018 в России

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Сербия в России Славенко Терзич выступил с заявлением по поводу отказа от поездки в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года. По его словам, Сербия не собирается бойкотировать мундиаль.

"Сербия вообще не рассматривает вопроса бойкота чемпионата мира в России по двум причинам. Во-первых, Россию и Сербию связывает почти двухсотлетняя история двусторонних дружеских и братских отношений. Во-вторых, для Сербии большая честь принимать участие в таком турнире, как чемпионат мира по футболу в России", — цитирует Терзича газета «Известия»

Он отметил, что главным матчем для сборной Сербии на чемпионате мира станет игра с Бразилией, которая пройдет в Москве на стадионе "Спартак"

Сербская команда по итогам финальной жеребьевки мирового первенства 2018 года попала в группу Е. Ее соперниками стали сборные Коста-Рики, Швейцарии и Бразилии.