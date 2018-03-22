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Индийский слон насмерть затоптал своего погонщика. Видео
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Индийский слон насмерть затоптал своего погонщика. Видео 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Британское издание Daily Mail опубликовало шокирующий видеоролик, на котором запечатлена гибель мужчины под массивными лапами многотонного животного.
По информации британского издания, погибшим мужчиной оказался непосредственно погонщик слонов. Инцидент произошел в южном индийском штате Керала.
На кадрах видно, как во время местного городского праздника один из слонов внезапно пришел в ярость. Огромное животное сначала сбросило своих погонщиков, которые сидели верхом, а затем стало их топтать.
В результате, один из участников торжества оказался смертельно ранен. О причине буйного поведения слона не сообщается.
Камера, установленная в Национальном парке в ЮАР, запечатлела чудесное спасение черепахи, которая не успела уйти с водопоя до появления большого стада слонов. Огромные животные истоптали весь берег, но не тронули пресмыкающееся, аккуратно обходя черепаху.
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