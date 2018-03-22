Индийский слон насмерть затоптал своего погонщика. Видео 

Британское издание Daily Mail опубликовало шокирующий видеоролик, на котором запечатлена гибель мужчины под массивными лапами многотонного животного.
По информации британского издания, погибшим мужчиной оказался непосредственно погонщик слонов. Инцидент произошел в южном индийском штате Керала.
На кадрах видно, как во время местного городского праздника один из слонов внезапно пришел в ярость. Огромное животное сначала сбросило своих погонщиков, которые сидели верхом, а затем стало их топтать.
В результате, один из участников торжества оказался смертельно ранен. О причине буйного поведения слона не сообщается.
Камера, установленная в Национальном парке в ЮАР, запечатлела чудесное спасение черепахи, которая не успела уйти с водопоя до появления большого стада слонов. Огромные животные истоптали весь берег, но не тронули пресмыкающееся, аккуратно обходя черепаху.