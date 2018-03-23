Парламент Италии нового созыва проведет первое заседание и начнет избирать спикеров

РИМ, 23 марта. / ТАСС /. Итальянский парламент 18-го созыва соберется в пятницу на первое заседание после прошедших в республике 4 марта выборов. Парламентариям, в частности, предстоит приступить к избранию председателей обеих палат.

Вести первое заседание Сената республики (верхней палаты) будет старейший парламентарий — бывший президент республики, пожизненный сенатор 92-летний Джорджо Наполитано , в Палате депутатов (нижней палате) — вице-спикер прошлого созыва, переизбранный депутат от Демократической партии (ДП) Роберто Джакетти. Более половины из 915 избранных законодателей ранее никогда не заседали в парламенте.

Разногласия

Как ожидается, избрание спикеров затянется как минимум на неделю из-за того, что по результатам выборов ни один из политических блоков не набрал достаточное число голосов для получения большинства в парламенте.

Даже получившей наибольшее число голосов (37%) правоцентристской коалиции в составе партии «Лига» Маттео Сальвини, «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Братья Италии» Джорджи Мелони не хватает 56 мест в нижней палате и 23 в Сенате для получения большинства мандатов. Набравшее 32% на выборах «Движение „5 звезд“, которое будет представлено самой многочисленной парламентской группой, не досчитывается 95 и 46 мест соответственно. Парламентариям придется идти на компромиссы, чтобы формировать альянсы.

Переговоры ведут прежде всего две ключевые силы — правоцентристская коалиция и „Движение „5 звезд“. Правившая прежде ДП объявила об уходе в оппозицию.

В последние дни политические лидеры провели телефонные переговоры, в ходе которых, согласно местным СМИ, было достигнуто соглашение о том, что пост спикера нижней палаты займет представитель „Движения „5 звезд“, тогда как Сенат возглавит кандидат правоцентристской коалиции. Среди возможных претендентов на пост спикера верхней палаты сенатор от партии „Вперед, Италии“, близкий соратник Берлускони Паоло Романи, оштрафованный в прошлом за растрату госсредств.

В четверг в ДП заявили, что готовы участвовать в обсуждении кандидатур председателей и поддержать одну из них, если консультации придется начинать заново. Впрочем, ДП не хочет поддерживать „Движение „5 звезд“, а „Лига“ против альянса с ДП. Федеральный секретарь „Лиги“ Сальвини не исключает соглашения с „Движением „5 звезд“, однако его союзник по коалиции Берлускони всегда называл „пятизвездных“ худшим из зол.

Длительная процедура

Кандидату на пост председателя Сената необходимо набрать абсолютное большинство голосов. В противном случае пройдет второй тур по аналогичным условиям. В третьем туре, если он потребуется, кандидату для победы достаточно будет большинства голосов присутствующих в зале сенаторов. Если и в этом случае победитель не определится, то пройдет четвертый тур, в котором будут участвовать два кандидата, набравшие большинство голосов в предыдущем голосовании.

Кандидату на пост председателя Палаты депутатов необходимо набрать две трети голосов. В противном случае пройдет второй тур по аналогичным условиям. В третьем туре, если он потребуется, кандидату для победы достаточно будет абсолютного большинства голосов. Выборы проводятся до тех пор, пока этот порог не будет преодолен.

Консультации по поводу кабмина

После избрания спикеров формируются парламентские комиссии, определяются группы. Затем парламентарии переходят к консультациям с президентом Серджо Маттареллой по поводу формирования правительства.

По оценкам газеты La Repubblica, консультации с президентом по поводу нового кабмина начнутся не раньше 3 апреля. По традиции первыми в них участвуют бывшие президенты и председатели палат. Затем очередь доходит до парламентских групп. Цель консультаций — понять, насколько возможно формирование кабинета, который получил бы поддержку парламентского большинства, и какие политические силы способны сформировать такой кабинет.

По результатам выборов в Италии определились два лидера — правоцентристская коалиция и „Движение „5 звезд“, которые, несмотря на определенные сходства, представляют два разных политических полюса с разной историей. Одним из возможных вариантов развития событий аналитики называют формирование правительства с новой программой, в которую будут включены сопряженные пункты и задачи, объединяющие „Лигу“ и „Движение „5 звезд“.

Переходный период

До момента формирования нового правительства функции исполнительной власти сохраняются у действующего кабинета во главе с Паоло Джентилони . Пока он не подал в отставку, но у него нет парламентской поддержки.

Правительство может принимать решения в случае чрезвычайных ситуаций, а также по бюджетным вопросам. В ближайшее время не планируются межправительственные встречи и официальные визиты.

Джентилони, переизбранный в новый парламент, как ожидается, подаст в отставку с началом консультаций. При этом он продолжит исполнять обязанности главы правительства.

По оценкам аналитиков, новое правительство, если оно вообще будет сформировано, вскоре уйдет в отставку. Эксперты полагают, что новые парламентские выборы могут пройти уже осенью.