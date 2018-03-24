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Президент Италии попросил Джентилони остаться на посту премьера
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Президент Италии попросил Джентилони остаться на посту премьера 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
РИМ, 24 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Президент Италии Серджо Маттарелла предложил подавшему в отставку премьер-министру страны Паоло Джентилони продолжать исполнять обязанности главы правительства, сообщает канцелярия президентского Квиринальского дворца.
"Президент республики принял председателя Совета министров Паоло Джентилони, который, как следствие первого заседания нового парламента, подал в отставку с поста главы правительства… Президент предложил председателю совмина оставаться в должности для завершения текущих дел", — говорится в сообщении.
Ранее Маттарелла принял новоизбранных председателей сената Марию Елизабетту Казеллати и палаты депутатов Роберто Фико.
Отставка Джентилони является формальным шагом, обусловленным началом работы нового парламента, образованного после выборов 4 марта.
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