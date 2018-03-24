Президент Италии попросил Джентилони остаться на посту премьера

"Президент республики принял председателя Совета министров Паоло Джентилони, который, как следствие первого заседания нового парламента, подал в отставку с поста главы правительства… Президент предложил председателю совмина оставаться в должности для завершения текущих дел", — говорится в сообщении.

Ранее Маттарелла принял новоизбранных председателей сената Марию Елизабетту Казеллати и палаты депутатов Роберто Фико.

Отставка Джентилони является формальным шагом, обусловленным началом работы нового парламента, образованного после выборов 4 марта.