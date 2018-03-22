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Всероссийский турнир по бадминтону пройдет в Нижнем Новгороде
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Всероссийский турнир по бадминтону пройдет в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Всероссийский турнир по бадминтону среди женских и мужских команд памяти заслуженных тренеров России Валентины Рамильцевой и Юрия Червякова пройдет в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, он состоится с 23 по 25 марта
По словам организаторов, в соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены из более чем десяти регионов России. Общее количество участников составит около 140 человек. Вход для зрителей свободный.
Победители и призеры соревнований будут награждены медалями, призами и грамотами.
Напомним, нижегородская бадминтонистка стала бронзовым призером чемпионата Европы.
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