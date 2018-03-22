Всероссийский турнир по бадминтону пройдет в Нижнем Новгороде

Всероссийский турнир по бадминтону среди женских и мужских команд памяти заслуженных тренеров России Валентины Рамильцевой и Юрия Червякова пройдет в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, он состоится с 23 по 25 марта

По словам организаторов, в соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены из более чем десяти регионов России. Общее количество участников составит около 140 человек. Вход для зрителей свободный.

Победители и призеры соревнований будут награждены медалями, призами и грамотами.

Напомним, нижегородская бадминтонистка стала бронзовым призером чемпионата Европы.