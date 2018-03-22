Ростовские власти выделили 43 млн рублей на новый центр для безнадзорных животных

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 марта. / ТАСС /. Новый центр для содержания безнадзорных животных построят до начала ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону, на эти цели власти региона выделили 43 млн рублей, сообщил в четверг на заседании коллегии городской администрации глава горадминистрации Виталий Кушнарев

"К чемпионату мы построим новый центр безнадзорных животных. Губернатор выделил на это 43 млн рублей, мы определили участок. Это позволит нам обеспечить пребывание 1,5 тысяч безнадзорных животных", — сказал Кушнарев.

Ранее сообщалось, что в настоящее время в Ростове-на-Дону действует один приют для бездомных животных, рассчитанный на 300 голов. Как сообщал ТАСС заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Валерий Былков, этих мощностей недостаточно, в связи с чем администрация Ростова-на-Дону приняла решение о строительстве нового современного центра.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей ЧМ-2018: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. Известно, что на «Ростов-Арене» сыграют сборные Бразилии, Швейцарии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Мексики, Исландии и Хорватии.