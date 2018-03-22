Дело женских рук

Женщина-руководитель — не такое частое явление в России. Однако слабый пол на деле оказывается не таким уж и слабым. Особенно в отдаленных уголках страны. Там образ руководителя соответствует описанию некрасовских красавиц. Именно поэтому они так умело обходят конкурентов и занимают передовые позиции в своем деле. Одна из таких — Анна Васильева . Она — настоящий кремень и владелец швейной фабрики. Какого это, быть признанным «лидером века»? Выяснял Руслан Раджабов.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM