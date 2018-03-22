Ульяновская фанатка обманом завладела свитером вратаря «Спартака»

17 марта футболисты московского «Спартака» играли в Казани с местным «Рубином» и обыграли его со счетом 2:1. При этом вратарь команды Александр Селихов подарил девушке из Ульяновска по имени Гузель свой игровой свитер.

Гузель привезла на игру самодельный плакат: «Парень обещал жениться, если принесу футболку Селихова или Адриано».

После матча девушка спустилась на нижнюю трибуну и выставила плакат через ограждение. Вратарь не обратил на него никакого внимания и прошел мимо. Тогда она стала жестами просить окружающих футболиста людей привлечь к ней внимание.

На просьбу откликнулся один из московских корреспондентов, он догнал вратаря, показал фото на телефоне. В ответ голкипер подошел к фанатке и отдал ей свитер, выложив в инстаграмме фото с подписью «Совет да любовь».

Впоследствии Гузель опубликовала «чистосердечное признание», сообщив об отсутствии жениха и полной принадлежности ее сердца «красно-белым».