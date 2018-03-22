Не просто Марии. Тренера Шараповой может заменить ее отец

Возвращение после мельдониевой дисквалификации оказалось не самым убедительным. С кем дальше будет тренироваться Мария, пока неизвестно.

— Лично мне нравится вариант, при котором бы тренером Марии стал ее отец — Юрий Шарапов, — говорит бывшая теннисистка Анна Чакветадзе . — Никто так не знает Машу и все ее сложности, как он. Он может придать ей необходимые дополнительные эмоции. На самом деле Шараповой всегда помогали ситуации, когда все настроены против нее.

Анне известно это лучше других. В начале карьеры Шараповой ее отец был самым главным фанатом на трибуне. Даже не в теннисном, а скорее в футбольном смысле. Соперницы Марии не раз жаловались на то, что Юрий Шарапов кричит, матерится и всячески давит на соперников своей дочери во время матчей. Из-за этого несколько лет назад у него произошел конфликт с отцом Анны Чакветадзе. Вот как об этом рассказывал президент Федерации тенниса Шамиль Тарпищев : «Они сидели на трибунах, когда дочери играли. И Юра Шарапов не выдержал и начал с трибуны кричать: „Убей ее!“ — конечно, не по-настоящему, а там, на корте, в игре…»

Однако позже отец Марии охладел к теннису и перестал появляться на матчах.

Как сложатся взаимоотношения Шараповой со сборной России в случае возвращения ее отца в команду — неизвестно. Ведь еще один конфликт в далеком 2004 году у отца Марии произошел с Анастасией Мыскиной , которая сейчас занимает пост капитана нашей национальной команды.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №11-2018.