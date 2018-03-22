Ещё
Не просто Марии. Тренера Шараповой может заменить ее отец
Далее:
Читайте также:
Ещё

Не просто Марии. Тренера Шараповой может заменить ее отец 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Шарапова ушла от тренера Свена Гренефельда, с которым работала четыре года. Sobesednik.ru выяснил детали.
Возвращение после мельдониевой дисквалификации оказалось не самым убедительным. С кем дальше будет тренироваться Мария, пока неизвестно.
— Лично мне нравится вариант, при котором бы тренером Марии стал ее отец — Юрий Шарапов, — говорит бывшая теннисистка Анна Чакветадзе. — Никто так не знает Машу и все ее сложности, как он. Он может придать ей необходимые дополнительные эмоции. На самом деле Шараповой всегда помогали ситуации, когда все настроены против нее.
Анне известно это лучше других. В начале карьеры Шараповой ее отец был самым главным фанатом на трибуне. Даже не в теннисном, а скорее в футбольном смысле. Соперницы Марии не раз жаловались на то, что Юрий Шарапов кричит, матерится и всячески давит на соперников своей дочери во время матчей. Из-за этого несколько лет назад у него произошел конфликт с отцом Анны Чакветадзе. Вот как об этом рассказывал президент Федерации тенниса Шамиль Тарпищев: «Они сидели на трибунах, когда дочери играли. И Юра Шарапов не выдержал и начал с трибуны кричать: „Убей ее!“ — конечно, не по-настоящему, а там, на корте, в игре…»
Однако позже отец Марии охладел к теннису и перестал появляться на матчах.
Как сложатся взаимоотношения Шараповой со сборной России в случае возвращения ее отца в команду — неизвестно. Ведь еще один конфликт в далеком 2004 году у отца Марии произошел с Анастасией Мыскиной, которая сейчас занимает пост капитана нашей национальной команды.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №11-2018.
ИД «Собеседник»: последние новости
Иоланда Чен: Вяльбе может занять любой "спортивный" пост, но вряд ли согласится Есть билет на балет, а на матч билетов нет... Кто скупил все пропуски на ЧМ? Пятеро игроков молодежки "Спартака" потренировались со сборной Бразилии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова не ошиблась, но проиграла22
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA назвало два последних условия для России28
В КХЛ произошла «драка сезона»2
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке73
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение