События дня: Конгрессмены обсудят отчёт о предвыборном «российском следе»

— В Вашингтоне вновь будут обсуждать «российское вмешательство» в выборы президента США. В Конгрессе пройдёт голосование по отчёту о расследовании этого вопроса. Ранее американские СМИ сообщили, что доказательств сговора между предвыборным штабом Трампа и российской стороной конгрессмены не обнаружили. А президент Трамп даже прокомментировал этот факт в своем Twitter-аккаунте, подчеркнув, что 14 месяцев тщательного расследования не дали никаких аргументов тем, кто пытается доказать факт сговора между предвыборным штабом Трампа и российской стороной.

— В Совете Федерации состоится круглый стол «Россия и Запад после выборов: информация как инструмент конфликта». Его проведет председатель временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию по СМИ Алексей Пушков

— На стадионе «Лужники», в 11.30, начнётся открытая для журналистов тренировка национальной сборной России по футболу. После часовой тренировки главный тренер сборной Станислав Черчесов и один из футболистов проведут пресс-конференцию. Они ответят на вопросы журналистов в преддверии матча со сборной Бразилии, который пройдёт 23 марта. Как сообщил ранее тренер Тите, на матч в Москве будет выставлен основной состав сборной Бразилии, кроме нападающего Неймара, который получил травму.

27 марта наша команда проведёт товарищеский матч со сборной Франции, 30 мая — с Австрией, а 5 июня — с Турцией. Чемпионат мира стартует в Москве 14 июня, а продлится до 15 июля.

Мостовой возмутился зарплатами российских футболистов — Президент Белоруссии Александр Лукашенко начинает двухдневный визит в Грузию. Как уточнил в беседе с НСН белорусский политолог Алексей Дзермант, белорусско-грузинские связи основаны исключительно на экономической основе. «В Грузии преобладает агропродукция, в Беларуси — машиностроение и качественная молочная продукция. Беларусь дистанцируется от политических конфликтов между Тбилиси и бывшими грузинскими автономиями».

— В Белоруссии отметят скорбную дату — 75 лет назад (1943) в ходе Великой Отечественной войны была сожжена деревня Хатынь, погибли все её жители — 149 человек. В интервью НСН политолог и журналист Александр Зимовский напомнил, что Хатынь сожгли не немцы, а украинские бандеровцы-каратели из 118-го охранно-полицейского батальона СС. «Но белорусские политики стараются об этом не говорить — не хотят обижать своих нынешних „бандеровских“ партнёров на Украине. Да и рана подзатянулась. Трагедии Хатыни в Минске уже не придают ярко выраженных антибандеровских, антигитлеровских или антигерманских коннотаций. Просто эта тема перешла в разряд общечеловеческих: вот была Хатынь — и вот её нет. Время такое было, непростое. А люди в Беларуси и так всё помнят, без фанфар», — заключил собеседник НСН.