«Единая Россия» назначит праймериз на 3 июня 

Валерий Ильенко сообщил «ФедералПресс», что на днях региональный политсовет примет решение о проведении предварительного голосования. Планируемая дата — 3 июня. Секретарь новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» считает, что партия поддержит кандидатуру врио губернатора Андрея Травникова: «Убежден, что жители Новосибирской области доверяют президенту как лидеру нации. А раз лидер назначил врио губернатора Андрея Александровича Травникова, то его кандидатура будет поддержана жителями Новосибирской области».