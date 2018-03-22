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«Единая Россия» назначит праймериз на 3 июня
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«Единая Россия» назначит праймериз на 3 июня 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Валерий Ильенко сообщил «ФедералПресс», что на днях региональный политсовет примет решение о проведении предварительного голосования. Планируемая дата — 3 июня. Секретарь новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» считает, что партия поддержит кандидатуру врио губернатора Андрея Травникова: «Убежден, что жители Новосибирской области доверяют президенту как лидеру нации. А раз лидер назначил врио губернатора Андрея Александровича Травникова, то его кандидатура будет поддержана жителями Новосибирской области».
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