В Мурманске дан официальный старт 84-му международному празднику севера И 58-му празднику севера учащихся 

Церемония торжественного открытия Полярной олимпиады состоялась на площади Пять Углов.
Мурманчан, гостей города, а также участников соревнований поздравила Губернатор Марина Ковтун.
— Праздник Севера не напрасно называют Полярной Олимпиадой, потому что мы встречаем представителей 11 стран, — отметила глава региона. — Это праздник спорта, дружбы, мира и честной борьбы. Его программу открыла «Лыжня дружбы», которую покорили 3600 участников. А кульминацией станет 45-й лыжный марафон. Уверена, что 84-й Праздник Севера и 58-й Праздник Севера учащихся побьют рекорд и по массовости, и по победам.
Затем взял слово председатель областной думы Сергей Дубовой: — Полярная Олимпиада давно является визитной карточкой Кольского края, — подчеркнул он. — Спорт — это жизнь, сила и победа. Желаю, чтобы у спортсменов и болельщиков осталось много ярких впечатлений и тепло на душе заполярного гостеприимства.
Собравшихся также поздравили глава Мурманска Дмитрий Филиппов и участница Паралимпиады в Южной Корее, победительница первенства России по лыжным гонкам и биатлону Екатерина Мошковская.
После этого флаги 84-го международного Праздника Севера и 58-го Праздника Севера учащихся устремились высь. Их подняли биатлонистки: заслуженный мастер спорта Екатерина Улижова и мастер спорта международного класса Ульяна Денисова, а также серебряный призер первенства мира по хоккею с мячом среди девушек Наталья Журавлёва и ее тренер Наталья Ершова. Почетная миссия зажечь огонь была предоставлена бронзовому призеру зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане фристайлисту Сергею Ридзику.
В программе Полярной Олимпиады представлены соревнования по различным видам спорта. Они уже проходят в городах и поселках области. Кульминацией станет 45-й лыжный марафон, на старт которого выйдут олимпийские чемпионки Анна Богалий, Ольга Зайцева, чемпион мира Алексей Петухов, а почетными гостями станут заслуженные мастера спорта СССР Николай Зимятов, Александр Завьялов и первый победитель мурманской марафонской гонки Иван Гаранин.
Завершилась церемония красочным файер-шоу в исполнении коллектива «Ifrit». Прозвучал и гимн Праздника Севера, который исполнили Анастасия Басова и Андрей Щербаков. Вокальным и танцевальным творчеством порадовали зрителей коллективы из Североморска «Тоника» и «Каблучок», «Созвездие» из Мурмашей, мурманские «Вернисаж», «Клюп-студия» и « Форсаж». Увидела публика и яркие цирковые номера в исполнении труппы «Комплимент» областного Дворца культуры имени Кирова.