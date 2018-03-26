В Мурманске дан официальный старт 84-му международному празднику севера И 58-му празднику севера учащихся

Церемония торжественного открытия Полярной олимпиады состоялась на площади Пять Углов.

Мурманчан, гостей города, а также участников соревнований поздравила Губернатор Марина Ковтун

— Праздник Севера не напрасно называют Полярной Олимпиадой, потому что мы встречаем представителей 11 стран, — отметила глава региона. — Это праздник спорта, дружбы, мира и честной борьбы. Его программу открыла «Лыжня дружбы», которую покорили 3600 участников. А кульминацией станет 45-й лыжный марафон. Уверена, что 84-й Праздник Севера и 58-й Праздник Севера учащихся побьют рекорд и по массовости, и по победам.

Затем взял слово председатель областной думы Сергей Дубовой: — Полярная Олимпиада давно является визитной карточкой Кольского края, — подчеркнул он. — Спорт — это жизнь, сила и победа. Желаю, чтобы у спортсменов и болельщиков осталось много ярких впечатлений и тепло на душе заполярного гостеприимства.

Собравшихся также поздравили глава Мурманска Дмитрий Филиппов и участница Паралимпиады в Южной Корее, победительница первенства России по лыжным гонкам и биатлону Екатерина Мошковская

После этого флаги 84-го международного Праздника Севера и 58-го Праздника Севера учащихся устремились высь. Их подняли биатлонистки: заслуженный мастер спорта Екатерина Улижова и мастер спорта международного класса Ульяна Денисова , а также серебряный призер первенства мира по хоккею с мячом среди девушек Наталья Журавлёва и ее тренер Наталья Ершова . Почетная миссия зажечь огонь была предоставлена бронзовому призеру зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане фристайлисту Сергею Ридзику.