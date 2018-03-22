Алексей Яшин: «Уход Шипачева? „Вегас“ ничего не потерял в плане контракта и денег»

Акционер клуба-дебютанта НХЛ «Вегас Голден Найтс» Алексей Яшин связывает успешное выступление команды в регулярном чемпионате лиги с тем, что в этом клубе игроки получили шанс проявить себя. За девять игр до конца «регулярки» «рыцари» занимают второе место в Западной конференции (73 игры, 99 очков).

— Вас удивил успех «Вегаса» в дебютном для себя сезоне в НХЛ?

— Конечно, это неожиданность. Обычно в первый сезон в НХЛ у команд-новичков мало что получается. Но хоккеисты, которые играют сейчас в Лас-Вегасе, не всегда могли себя проявить в других командах из-за наличия там сильных игроков. Эти ребята выступали в третьих-четвертых звеньях, не всегда имели игровое время в большинстве или каких-то ключевых ситуациях, чтобы себя проявить. Сейчас у них появилась такая возможность. Например, в конце прошлой недели Вильям Карлссон сделал хет-трик в матче с «Калгари». Молодой парень, который в прошлые два сезона не поднимался выше третьего звена в «Коламбусе». Я вижу, как появилась вторая жизнь, возможность себя проявить. Многие ребята цепляются за это с таким азартом и воодушевлением, что команда просто летает по площадке. В этом плане все очень удачно сошлось для «Вегаса». Надеюсь, команда продолжит так играть и заявит о себе в плей-офф.

— Насколько это удачное выступление подняло стоимость вашего пакета акций?

— Сегодня, насколько я знаю, есть высокий интерес к клубу и его акциям. Но ответить про рост стоимости можно будет только в момент продажи, когда я буду понимать разницу, за сколько их купил и за сколько продал. Пока я этого делать не собираюсь.

— Вы имеете полномочия вмешиваться в оперативное управление «Вегаса»?

— Сейчас меня устраивает игра команды и развитие клуба как бизнеса. Если появятся вопросы, я их могу задать и получить информацию, которая мне нужна. Сейчас дела идут достаточно хорошо — смысла вмешиваться нет.

— Вы могли вмешаться в ситуацию с уходом Вадима Шипачева из «Вегаса»?

— Генеральный менеджер делает свою работу так, как он это понимает. Наверняка с основным хозяином «Вегаса» они переговорили, какое решение принять по Шипачеву. Насколько я понимаю, ситуация разрешилась, обе стороны остались довольны. Вадим вернулся туда, куда хотел. Ему очень нравится в России и Петербурге. Лас-Вегас тоже ничего не потерял в плане контракта и денег, поэтому они тоже довольны и двигаются вперед. Вмешиваться надо было только в том случае, если бы разногласия были неразрешимы. Но обе стороны довольно быстро и по-доброму решили этот вопрос. И я не думаю, что эта история с НХЛ повлияла на Вадима в истории с Олимпиадой. Да, он оказался вне состава сборной после поражения в стартовом матче от Словакии (2:3), но я считаю, что события в Корее и Вегасе стоит рассматривать отдельно друг от друга.