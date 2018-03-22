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«Крылья Советов» потратят 2 миллиона рублей на перелет из Самары в Тамбов и обратно
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«Крылья Советов» потратят 2 миллиона рублей на перелет из Самары в Тамбов и обратно 

63.ru 52 минуты назад
Фото: 63.ru
В Самаре определили подрядчика, который организует чартерную перевозку футбольной команды «Крылья Советов» на матч. Авиакомпания-победитель доставит спортсменов из столицы региона в Тамбов и обратно. Об этом сообщают на сайте госзакупок.
Из областной столицы в Тамбов команда вылетит 30 марта. Обратный рейс запланирован на следующий день. На организацию перелета руководство клуба потратит 2 миллиона рублей.
— Подрядчик предоставит обслуживание, заправку и сам оформит все авиабилеты. Также сотрудники авиакомпании должны будут сопровождать пассажиров при регистрации, перевезти их багаж и предоставить прохладительные безалкогольные напитки в экономклассе, — сообщают в документах закупки.
Время рейсов подрядчик и руководство клуба согласуют в рабочем порядке. Для перелета футболисты выбрали самолет АН-24.
В Тамбове 31 марта «Крылья Советов» сыграют с местной командой в рамках 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги.
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