Как книга о сотрудниках «iSpring» укрепляет корпоративные связи

Сегодня на HR-специалистов вполне оправданно возлагают роль синоптиков компании. От их работы зависит общий микроклимат — уровень лояльности персонала, адаптация новичков, приверженность корпоративной культуре. Инструменты для выполнения этих задач год от года становятся все более креативными. Коммерческий директор компании iSpring Александр Ищенко рассказал порталу HR-tv.ru, как они издавали книгу о своей команде.

Проект выдвигается на бизнес-премию WOW!HR в номинации Play Hard.

Суть проекта

Наш проект называется «Команда 2017. Книга о героях». Каждая глава книги рассказывает о коллективе iSpring: погружает в атмосферу команды, раскрывает принципы работы.

Каждая из глав посвящена команде в составе компании: десктоп-разработка, контроль качества, техподдержка и так далее. Внутри главы у каждого сотрудника есть своя страница, где о нем рассказывается не только как о крутом программисте или дотошном тестировщике, но и как о хорошем человеке с интересными хобби и достижениями за пределами офиса.

Цель — сделать инструмент, который емко и увлекательно рассказывает новым сотрудникам об iSpring и ее корпоративной культуре. Впрочем, даже те, кто работает в компании давно, получив свой экземпляр книги, узнавали много нового и неожиданного друг о друге.

Как возникла потребность

Мы хотели:

1. раскрыть команду. Нас становится все больше. Важно помочь каждому сотруднику понять себя и свое место в компании, ближе познакомиться с коллегами.

2. сформулировать культуру компании. В ней изначально сложилась мощная, но пока негласная культура. Нужно зафиксировать ценности и принципы, которые нас объединяют.

3. привлечь людей «нашего типа». У нас много вакансий, мы в постоянном поиске. Важно, чтобы к нам приходили люди, которым близка культура и стиль работы iSpring.

Ход проекта

В 2012 году ребята из техподдержки сделали фотокнигу о команде и напечатали ее в подарок коллеге Брайану, когда он уезжал домой в Соединенные Штаты. Идея книги понравилась, и мы решили сделать книгу про всех сотрудников. Так в 2014 году появилась первая версия книги о команде. Спустя три года мы решили выпустить новую.

В работе над книгой приняли участие все: разработчики, тестировщики, продавцы, саппорт, дизайнеры, копирайтеры, кадровики, охранники, бухгалтеры — всего 157 сотрудников компании.

На создание книги потребовалось 1195 часов работы 14 человек: копирайтеров, редакторов, фотографов и дизайнеров. Было проведено 157 интервью и столько же фотосессий.

Трудности

Мы работали над книгой на большом подъеме, все очень охотно сотрудничали, сложности были лишь эпизодическими. Например, оказалось, что не все сотрудники готовы подробно рассказывать о себе. Многие любопытные подробности раскрывались на этапе групповых интервью (кроме личных мы проводили еще и общекомандные), когда коллеги вспоминали интересные случаи из работы друг друга, указывали на то, чем подход к работе этого сотрудника отличает его от всех других.

Неожиданностей не было, были, скорее, приятные открытия, когда мы начали проводить интервью и узнавали, к примеру, что кто-то коллекционирует антиквариат, а кто-то, оказывается, стреляет из лука. Нашли в компании нескольких мастеров спорта.

Первая реакция

Книгу в компании очень ждали. Разумеется, все знали, что ее готовят, но какой именно она будет, что туда войдет, хранилось в секрете. Мы не запускали специальный внутренний PR проекта, но огромный интерес к книге сформировался сам по себе. Когда экземпляры были розданы, сотрудники долго не отрывались от них, изучали и обсуждали. Новые сотрудники тоже всегда рассматривают книгу с интересом.

Результаты

Первые результаты мы увидели еще до выхода книги из типографии: это была высокая вовлеченность всего коллектива в проект. Работа над книгой объединила всех сотрудников в один большой творческий проект.

Книга помогает новичкам адаптироваться к команде, к ежедневным задачам и коммуникациям и понять специфику работы в iSpring. Чем быстрее новый сотрудник адаптируется в коллективе, тем раньше он выйдет на плановые показатели и поможет усилить результат команды.

Кроме того, книга работает на внешний и внутренний имидж компании: помогает соискателям составить представление о компании, а сотрудникам увидеть свою роль в команде и вклад в общее дело.

Книга раскрывает партнерам и друзьям компании ценности и принципы работы в iSpring. Мы показываем, как работает вся экосистема iSpring: чем мы живем, какие у нас ценности, стремления и достижения. Читая книгу, можно примерить на себя самые разные роли: программиста, дизайнера, руководителя проектов.

Издано 256 экземпляров книги, 185 копий розданы сотрудникам и друзьям компании.

Фото iSpring

iSpring презентует свой проект на конференции WOW!HR2018, которая пройдет 26 марта 2018 года.

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