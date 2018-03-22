Черчесов: я 1-й, кто заметил Ари в Швеции, но пока он бразилец, а не россиянин 

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеского матча с Бразилией, который состоится в Москве завтра, 23 марта, рассказал о ситуации с нападающим Ари, который желает получить российский паспорт.
«Первым, кто заметил Ари, когда он играл в Швеции, был я. Тогда просматривали его, но не получилось подписать. Так что знаком с бразильцем давно. Но мы никого не просим получать паспорт. Это желание человека. Если юридически он может играть за сборную России, то он россиянин. Его уровень мастерства известен, так что мимо него проходить нельзя. Время покажет, как всё будет — не будем загадывать. На сегодня я не думаю об этом, пока он бразилец. Что касается Гилерме, то он травмирован, и на сегодняшний день мы его не рассматриваем», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.