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Интернет-пользователи заподозрили Пэрис Хилтон в беременности: видео
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Интернет-пользователи заподозрили Пэрис Хилтон в беременности: видео 

Журнал ОК! 3 часа назад
Еще недавно общественность бурно обсуждала сетчатое мини-платье, в котором Пэрис Хилтон появилась на дне рождения Рианны, а сегодня в Сети гуляют слухи о ее беременности. Разговоры спровоцировало видео, на котором Пэрис запечатлена в платье свободного кроя и с округлившимся животом.
«Пэрис ждет ребенка?», «Она точно беременна!», «Беби-бум!», — написали в комментариях под видео фолловеры звезды.
#BirthdaySpeech for the #BirthdayGirl?
A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on  Mar 21, 2018 at 7:12pm PDT  Однако следом Пэрис опубликовала фото, на котором она позирует в коротком топе и с обнаженным животом. Видимо, таким образом светская дива решила опровергнуть слухи. А может, Хилтон просто хочет скрыть беременность от своих поклонников и журналистов.
Пэрис Хилтон
Напомним, что в прессе говорят и о сворой свадьбе Перис Хилтон и ее жениха Криса Зилки. Влюбленные начали встречаться в февраля 2016 года, а в начале этого года Крис сделал Пэрис предложение.
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