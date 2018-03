Интернет-пользователи заподозрили Пэрис Хилтон в беременности: видео

Еще недавно общественность бурно обсуждала сетчатое мини-платье, в котором Пэрис Хилтон появилась на дне рождения Рианны , а сегодня в Сети гуляют слухи о ее беременности. Разговоры спровоцировало видео, на котором Пэрис запечатлена в платье свободного кроя и с округлившимся животом.

«Пэрис ждет ребенка?», «Она точно беременна!», «Беби-бум!», — написали в комментариях под видео фолловеры звезды.

#BirthdaySpeech for the #BirthdayGirl?

Однако следом Пэрис опубликовала фото, на котором она позирует в коротком топе и с обнаженным животом. Видимо, таким образом светская дива решила опровергнуть слухи. А может, Хилтон просто хочет скрыть беременность от своих поклонников и журналистов.

Пэрис Хилтон