«Управляющая портовая компания» помогает юной теннисистке из Врангеля подготовиться к чемпионату

Благодаря сертификату номиналом 500 тысяч рублей Виктория получит возможность повысить спортивное мастерство, посетив в мае текущего года тренировочные сборы в региональном теннисном центре Олега Камынина (Владивосток), в августе — в теннисном лагере Анастасии Мыскиной AMTeam (Москва).

Также в 2018 году при поддержке «Управляющей портовой компании» и « Восточного Порта » Виктория Романова примет участие в первенствах и чемпионатах по теннису во Владивостоке, Хабаровске, Санкт-Петербурге и Хуньчуне (Китай).

«Виктория занимается большим теннисом на базе СК «Восточник» с 2012 года. В свои 14 лет теннисистка имеет первый юношеский разряд, а также многократные победы и призовые места на соревнованиях Дальнего Востока, России, Китая. Она регулярно выступает в старших возрастных категориях — среди девушек 15-19 лет — и показывает блестящие результаты», — отметил тренер спортсменки Анатолий Винников.

«Портовый холдинг уделяет особое внимание развитию спорта в Находкинском городском округе — поддерживает юных перспективных атлетов, создает условия для спортивного воспитания детей и молодежи. Мы ведем системную работу, чтобы календарь спортивных событий округа становился более насыщенным и разнообразным, а спорт — по-настоящему массовым», — отметил координатор социальных и благотворительных проектов ООО «Управляющая портовая компания» Александр Жуков

«Управляющая портовая компания» и «Восточный Порт» регулярно проводят соревнования и корпоративные спартакиады, выступают генеральными партнерами спортивных мероприятий Находкинского городского округа и развивают его спортивную инфраструктуру. В собственном современном спортивном комплексе «Восточник» созданы условия для занятий спортом как для сотрудников, так и жителей микрорайона Врангель. В 2016 году на средства «Управляющей портовой компании» здесь построили хоккейную площадку из современных экологически чистых материалов отечественного производства.

Напомним, в 2017 году «Управляющая портовая компания» и «Восточный Порт» выделили на социальные программы Находкинского городского округа более 34 млн рублей, из них более 2 млн рублей — на поддержку спорта.