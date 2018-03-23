«Фонбет» разыграет призы на матчах России с Бразилией и Францией

Букмекерская компания «Фонбет» проведет промоакции во время контрольных встреч сборной России 23 марта с Бразилией и 27 марта с Францией. Развлекательные площадки начнут работу за два часа до начала матчей на стадионах «Лужники» и «Санкт-Петербург» соответственно.

ПОДАРКИ И КОНКУРСЫ

"Фонбет" будет принимать прогнозы на матчи сборной России с Бразилией и Францией. За верный прогноз болельщики получат фрибет номиналом 500 рублей.

Гостям VIP-зоны подарят монету с символикой сборной России, гравировкой даты матча и названий команд. Такую же монету подбросит арбитр в начале встречи, чтобы разыграть среди команд право выбора половины поля.

Любители активного отдыха поборются за призы в зоне футдартса. Самые меткие получат фирменную кепку сборной России и фрибет номиналом 500 рублей.

Также для всех болельщиков будет работать фотозона. Готовую фотографию можно распечатать на месте. На площадках «Фонбет» любой желающий получит бесплатные чай и печенья с предсказаниями на матч.