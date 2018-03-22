Душан Анджелкович: Не хочу даже обсуждать бойкот ЧМ-2018

«Как футболист, долгое время выступавший в России, я очень рад, что Кубок мира пройдет именно в этой стране. Чемпионат мира — это грандиозный праздник не только для самих участников турнира, но и для огромного количества болельщиков со всего света, любящих футбол. Уверен, Россия великолепно справится с организацией мундиаля и всё пройдет на самом высоком уровне.

Посол Сербии в РФ: Мы не рассматриваем возможность бойкота ЧМ-2018

«Известия». Я сам и многие мои соотечественники планируем посетить вашу страну этим летом, хочу сходить на несколько матчей сборных России и Сербии, поддержать их. Разговоры о бойкоте мундиаля даже не хочется обсуждать, так как футбол должен быть вне политики», — цитируют Анджелковича

Напомним, чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Ростове-на-Дону и Калининграде с 14 июня по 15 июля.