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Душан Анджелкович: Не хочу даже обсуждать бойкот ЧМ-2018
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Душан Анджелкович: Не хочу даже обсуждать бойкот ЧМ-2018 

Советский спорт 2 часа назад
«Как футболист, долгое время выступавший в России, я очень рад, что Кубок мира пройдет именно в этой стране. Чемпионат мира — это грандиозный праздник не только для самих участников турнира, но и для огромного количества болельщиков со всего света, любящих футбол. Уверен, Россия великолепно справится с организацией мундиаля и всё пройдет на самом высоком уровне.
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Я сам и многие мои соотечественники планируем посетить вашу страну этим летом, хочу сходить на несколько матчей сборных России и Сербии, поддержать их. Разговоры о бойкоте мундиаля даже не хочется обсуждать, так как футбол должен быть вне политики», — цитируют Анджелковича «Известия».
Напомним, чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Ростове-на-Дону и Калининграде с 14 июня по 15 июля.
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