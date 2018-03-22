Феноменальный жим: Владимир Слепцов с новым замом записали видео с тренировки в качалке

У мэра Ярославля Владимира Слепцова и его нового зама дзюдоиста Дмитрия Носова дел невпроворот. Но они всё равно находят время и силы заниматься спортом. После рабочего дня Владимира Слепцова и Дмитрия Носова можно отыскать в спортзале. Там они демонстрируют свои стальные мышцы. Дмитрий Носов отзывается о Владимире Витальевиче исключительно с восхищением, называя его «феноменальным человеком». Чем же так удивил мэр Ярославля своего друга? Тем, что может сжать рукой 120-килограммовый эспандер. Сам Носов тоже пробует повторить подвиг Слепцова, но у него ничего не получается. — Владимир Витальевич, как вы это делаете? — недоумевает Носов.

@vladimir_slepcov 💪👀☝️😲 #Носов #Слепцов #Ярославль #ярославскаяобласть #спорт #💪 #силач #наспорте Публикация от Дмитрий Носов (@nosov_official) 22 Мар 2018 в 12:57 PDT В конце концов Носову поддаётся 70-килограммовый эспандер. — Занимайтесь спортом в Ярославле! — подытоживает Дмитрий Носов. Видимо, в спортзал Дмитрий Носов зашёл сразу после рейда по пивным ларькам.