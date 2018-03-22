Тактический разбор стандартов сборной России при Станиславе Черчесове

Гид по игре сборной на стандартах, проблемах и путях решений.

«Понятно, что стандарты — это не футбол. Но это его часть, которая иногда становится самой важной», — слова, которые Станислав Черчесов повторял неоднократно, работая и с «Динамо», и со сборной России. Черчесов, в отличие от Виктора Гончаренко , не гонится за конкретными цифрами и желанием забивать со стандартов треть командных голов, но стандарты всегда были важной частью его тренерского почерка. Более того, с момента появления статистики в открытом доступе «Динамо» Черчесова — сильнейшая команда Премьер-Лиги по продуктивности штрафных и угловых. Со стандартов москвичи забили 13 мячей в чемпионате, добавили 4 в еврокубках и попали в основную сетку Лиги Европы как раз с голевым штрафным. Тогда забил Крис Самба

В тактическом рисунке сборной России стандарты тоже выделяют как мощный козырь. Отчасти это верное суждение — 34,7% штрафных и угловых конвертируются в удары, из команд Черчесова только «Динамо» конвертировало стандарты в удары лучше (36,1%). Но если углубиться в цифры, можно найти неприятные тенденции: на Кубке конфедераций Россия нанесла всего 6 ударов после стандартов, процент конвертации упал до 23,1%, голевых стандартов не было, а сборная Мексики даже не дала пробить по своим воротам после штрафных и угловых. Осенние контрольные матчи только подтвердили тенденцию, что со стандартами сборной всё не так радужно. И здесь нужна порция объяснений.

Что не так с подающими стандарты

У сборной России всего один сильный исполнитель штрафных и угловых — Александр Самедов . Минутка объясняющей статистики: после навесов Самедова Россия нанесла 10 ударов за полтора года подготовки к чемпионату мира (если мы считаем только ситуации с прямыми навесами и ударами). В копилке всех остальных игроков сборной — 6 навесов со стандартов под удар: по два у Комбарова и Жиркова , по одному у Смолова и Игнатьева. По игровым качествам Самедов всё отчётливее трансформируется в центрального полузащитника, но навесы с фланга у него давно натренированы — только Самедов может чётко подать со стандарта в конкретную точку. Даже если там никого нет.

Другие варианты, опробованные тренерским штабом сборной России — скорее от безысходности. Юрий Жирков тоже умеет выпиливать умные передачи с флангов, но именно по стандартам нигде за последние годы не был главным. Красноречивая статистика: у Жиркова 0,16 хА — ожидаемых голевых передач — со стандартов, начиная с сезона-2014/15. У Самедова — 5,25 хА.

Качество навесов Константина Рауша переоценено всей русской футбольной общественностью в целом. Знаю, если часто читаете мои тексты, устали от факта и критики Рауша, но в текущем сезоне Бундеслиги Константин сделал всего 5% точных навесов, а в прошлом — в «Кёльне», летевшем к еврокубкам с Антони Модестом — 15,7% точных. Это очень мало даже при математическом подтверждении неэффективности навесов. В сборной России Рауш уже примерно объяснил, в чём дело. Разница с Самедовым — если Сэм может навесить в конкретную точку, то Рауш вешает в зону. Он грузит мяч в глубокие зоны, на 11-метровую отметку, но недобивает, перебивает и не попадает в темп партнёрам. Это не проблема сборной России, похожее качество навесов Рауш показывает и в «Динамо».

Алексей Миранчук очень редко берётся за стандарты в клубе. Фёдор Смолов , навешивающий со штрафного — это как Гарри Кейн у углового флажка. Вот и выходит, что навешивать практически некому. Здесь Черчесов находится в невыгодных по сравнению со своими клубными командами условиях, где у него обязательно было по двое разноногих исполнителей стандартов (Рыбус и Маурисио, Васильев и Пеев, Джуджак и Вальбуэна). В сборной такой роскоши нет.

Что не так со стандартами сборной, когда нет навесов

Цифры конвертации штрафных в удары сильно поднимают Денис Глушаков и Фёдор Смолов, но это не позитивная тенденция, а ещё одна тактическая проблема. Оба игрока слишком нацелены на удар, даже при фланговых, фронтальных и дальних штрафных, когда правильнее будет поискать вариант в штрафной — вероятность забить с таких позиций не выше 2%. Вот визуальный пример, как это бывает: при фланговом стандарте Аргентина не караулит полукруг перед штрафной, единственному игроку недалеко от зоны можно поставить блок, а прямо по центру на линии штрафной караулит Самедов. Ещё чуть ниже — Глушаков (здесь его дальний удар более оправдан). Смолов вместо умных вариантов крутит мяч в ворота сам.

Глушаков и Смолов подкидывают проблемы разного свойства, но делают это явно с подачи тренерского штаба. Под Глушакова фланговые штрафные разыгрывают, откатывая мяч ближе к центру под удар. Смолов сам подходит к мячу при стандартах и настроен на удар заранее. Однако качество дальнего удара и Глушакова, и Смолова сильно переоценено из-за мощной статистики прошлого сезона.

Хавбек «Спартака» настрелял из-за штрафной 4 гола после 36 ударов, сильно перебрав и по реализации (11,1% при норме реализации дальних ударов в 3-4%), и по xG (0,70 за сезон). То есть вероятность гола после среднестатистического выстрела Глушакова, если верить xG-данным, составляла 1,94%. Разница ожидаемых и реальных цифр — 9,17%. Даже суперзвёзды не бьют издали стабильно НАСТОЛЬКО лучше ожидаемого — за последние четыре сезона разница Лео Месси , способного сделать результат одним дальним ударом, лишь однажды скакнула за 4%. Такие цифры неизбежно вызывают спад в следующем сезоне, и это мы видим сейчас. XG-вес среднестатистического удара Глушакова вырос, процент реализации такого удара — 2,33%. Но в текущем сезоне Денис не забивал издали в Премьер-Лиге.

Похожим образом устроена ударная статистика Фёдора Смолова. В прошлом сезоне нападающий «Краснодара» забил 5 мячей из-за штрафной и превратил в голы те же 11,1% дальних ударов. Разница ожидаемых и реальных цифр Смолова — 7,64%: тоже аномально много. Ни в одном другом сезоне эта разница не скакала за 1%, в текущем сезоне она крошечна — 0,09%.

Цифры объясняют, что у Глушакова и Смолова нет уникального дальнего удара, в отличие от других игроков, которым Черчесов давал ударные стандарты — Пеева, Васильева, Вальбуэна. Это уникальная история одного сезона, которая не повторится. Удар обоих больше пригодился бы на линии штрафной — при такой опеке, как у Аргентины, и при таком расстоянии до ворот забить намного реальнее.

Почему Черчесову так нужен Васин (и вообще мощный защитник)

Строя разные команды, Станислав Черчесов полагался на габаритных защитников, мощных в воздухе и качественно читающих игру. Факт, что при модуле 4-Х-Х они были в приоритете, частично объясняет расстановка приоритетов в «Динамо». Основными центральными защитниками считались Дуглас и Кристофер Самба — мощные и агрессивные, полезные в воздухе, но не всегда быстрые (это вторично). Томаш Губочан , больше заточенный под чтении игры, по словам Черчесова, «привносил разнообразие вариантов». Ставка на силу читается и по другим командам Черчесова, где своё игровое время получали Белоруков, Фибель, Йиранек, Феррейра. Зато Владимир Гранат , проседавший по силовым качествам, при Черчесове быстро стал запасным.

Мощь Дугласа и Самба Черчесов использовал в атаке — Самба даже становился нападающим, как в «Блэкберне». Но главную пользу они приносили на стандартах, причём действуя примерно одинаково. Один из любимых розыгрышей угловых «Динамо» был заточен под мощь защитников: Самба или Дуглас начинал движение с линии штрафной, навесы шли на 11-метровую отметку, кто-то из москвичей (обычно Кураньи или Ванкёр) блокировал вылетающего на мяч соперника, а защитник «Динамо» как молотком вбивал мяч в ворота.

Движение Самба и Дугласа тоже было вариативным. Они могли начинать рывок с линии штрафной, статично ждать мяча в нужной точке, ожидая, что ближайших к ним соперников заблокируют, или возникать в «бутерброде», разбегаясь в разные стороны. На таком движении Крис Самба забил 6 мячей в сезоне-2014/15, лишь в одном сезоне африканец был опаснее.

Часть наработок Станислава Черчесова со стандартами сборной России тоже была завязана на мощи центрального защитника — Виктор Васин . Даже движение было похожим: навес с углового шёл на 11-метровую отметку или на линию вратарской по центру, Васин резко ускорялся, соперников расчищали баскетбольными блоками, и удар наносился при меньших помехах с разбега — так шансы забить выше, чем при прыжке с места.

В продуктивности на стандартах Виктор Васин сильно уступает Крису Самба — если Самба наколотил после штрафных и угловых 38 ударов за сезон-2014/15, то у Васина за полуторагодовой цикл в сборной России всего 3 удара по воротам. 2 из них — голевые. Никто из защитников сборной не бил со стандартов чаще (те же 3 удара только у Андрея Семёнова ). И это при том, что Васин правильно двигается в штрафной. Возвращаемся к вопросу о том, как важен сильный подающий.

Важен также замыкающий — защитника с похожей продуктивностью в чужой штрафной у сборной России нет. Васин в текущем сезоне выигрывает дикие 65,2% верховых единоборств в атаке и 47,4% верха в чужой штрафной. Это очень сильные числа, особенно на контрасте с оставшимися защитниками, на которых надеется Черчесов:

Андрей Семёнов — 68,7% в атаке, 37,5% в чужой штрафной;

У Владимира Граната вообще ни одного верхового единоборства в чужой штрафной, что говорит не столько о тактических задачах Граната в «Рубине» , сколько о бесполезности защитника перед воротами. Косвенное подтверждение — всего 7 ударов за последние 4 сезона в Премьер-Лиге. Только Дан Петреску видел в Гранате ударную силу (12 попыток). Фёдор Кудряшов , единственный железобетонный — кулаком по столу — защитник основы сборной тоже не подходит на роль забегающего-замыкающего.

Кто потенциально решит проблему мощного защитника?

Максим Беляев . Защитник тульского «Арсенала» — лучший по цифрам в чужой штрафной из тех, кто по качеству игры близко к сборной России. Его общая статистика по выигранному воздуху в атаке на уровне Семёнова и Кутепова (63,3%), но значительно лучшие цифры в чужой штрафной — 57,2%. Даже Васин снимает верх реже. Причём манера забеганий Беляева на угловых похожа на рывки, которые любит Черчесов. Максим тоже лезет напролом в центр на резком рывке, только начинает движение с дальней штанги, а не с линии штрафной.

Беляев был бы идеальным защитником-ролевиком на случай, если Черчесову нужна мощь на стандартах. При этом он выделяется и сильным чтением игры, высоко выдёргиваясь на игрока с мячом — эту задачу Беляев выполняет даже против соперников классом значительно выше «Арсенала». Черчесову как раз нужен защитник с такими качествами… но в сборную России Максима не вызвали даже на контрольные матчи. Забавно, но четыре года назад Фабио Капелло вызывал защитника на мартовский товарняк — хотя дефицит защитников не был настолько острой проблемой, а сам Беляев был ниже классом, чем сейчас.

Опыт работы в «Динамо» — источник (старых) новых идей

В сборной России Станислав Черчесов активно использует необычные домашние заготовки на стандартах, но пик работы ССЧ над стандартами — работа в московском «Динамо». У бело-голубых был ряд сильных розыгрышей с грамотным движением, которые можно адаптировать под исполнителей сборной. Вот пример такого розыгрыша: левоногий Джуджак как бы караулит мяч на дальней штанге…

…но Жирков и, кажется, Ионов создают заслон защитнику «Наполи» на 11-метровой отметке. Джуджак забегает в зону, и удачный пас под левую Джуджаку рождает потенциальный голевой момент. (Потенциальный — это важно, потому что Матьё Вальбуэна часто жадничал, и здесь решил пробить вместо умного паса.)

Есть ещё несколько интересных заготовок, придуманных в «Динамо», но не используемых (или используемых редко) в сборной России. Это навесы за штрафную под дальний удар — у москвичей под такие навесы открывались Джуджак и Бюттнер. Забегания на дальнюю штангу, когда насыщена ближняя — Кевин Кураньи забивал так «Мордовии». Работа Юсупова после навесов и скидок на 11-метровую отметку, куда ускорялся опорник. Построение «бутербродом» из мощных игроков, где движение каждого невозможно предугадать, а кто-то нацелен на баскетбольную блокировку защитника. Бутерброд из Дугласа, Самба и Кураньи — это мощь.

Черчесова можно защищать качеством игроков — в «Динамо» сезона-2014/15 оно выше, чем в нынешней сборной России. Однако креатив на стандартах выделял и «Амкар» при Черчесове — пермяки забивали меньше (8 мячей), чуть хуже конвертировали стандарты в удары (30,3%), но тоже придумывали интересные розыгрыши. Например, навешивали на дальнюю штангу под скидку на угол штрафной Пееву. Или разыгрывали штрафной с импровизированной стенкой перед мячом. Как соперник вообще может догадаться, что бить будет не разбегающийся, а Пеев, стоящий в этой стенке?

Вместе с идеями из старой клубной практики Станиславу Черчесову стоит искать оригинальные розыгрыши низом, более заточенные под подбор игроков в сборной России. Здесь можно обратиться к заготовкам маленьких тренерских команд Европы — таких, как СПАЛ, «Жирона» и прошлогодний «Ингольштадт». Среднее качество футболистов — ниже, чем в сборной — не мешает находить им интересные варианты розыгрыша.

Почему это так важно перед чемпионатом мира

Во-первых, стандарты — один из главных факторов успеха сборной на международных турнирах. На ЧМ-2014 со штрафных и угловых было забито 23,5% всех голов на турнире, четырьмя годами ранее — 24,1%. Тенденция сохраняется и вертится вокруг четверти от всех голов, как гласит общепринятая точка зрения. Популярность стандартов объясняется просто — в цейтноте времени легче отстроить простые вещи, где каждый должен знать конкретные алгоритмы движения. Выстроить структуру атаки за маленькие циклы подготовки намного сложнее.

Во-вторых, сам Черчесов грамотно оценивает силу стандартов. Тренируя «Амкар», он акцентировал внимание на штрафных и угловых против больших команд — с игры дойти до их ворот через комбинацию с ресурсами «Амкара» очень сложно. Работая с «Динамо», Черчесов делал стандарты главным атакующим планом команды в ряде условий — когда соперник не давал пространства (против «Мордовии» Юрия Сёмина ) или на плохом поле, где невозможно комбинировать (против «Уфы»). Но в матчах с большими командами стандарты москвичей работали хуже — из первой шестёрки по итогам сезона-2014/15 «Динамо» забивало только «Краснодару» и «Зениту»

Перефразируя, сборная России летом окажется и в роли «Амкара», и в роли «Динамо». Саудовская Аравия и Египет дадут мало пространства, из-за чего фактор стандартов станет очень важным. Против Уругвая читается контратакующий план, где штрафные и угловые тоже нужно использовать продуктивно. Всё это выглядит грустно, учитывая, что у сборной России нет ни Самба, ни Кураньи, ни даже своего Константина Васильева

В материале использованы данные Understat.