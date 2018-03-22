40 врачей и 12 фельдшеров в Удмуртии получат выплаты по федеральным программам в 2018 году

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2018 году 40 врачей и 12 фельдшеров получат единовременные выплаты по федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Об этом в четверг, 22 марта, рассказала заместитель председателя Госсовета республики Надежда Михайлова

Программа «Земский доктора» была запущена в 2012 года. За это время в Удмуртии на работу в сельскую местность переехали 538 врачей.

«Сегодня у первой группы, первого года работы этой программы уже заканчивает срок обязательств по заключенным договорам. И мы хотим сказать, что 78% медицинских работников продолжают работать в тех же сельских больницах», — отметила Михайлова.

Благодаря федеральной поддержке укомплектованность сел необходимыми врачами-специалистами возросла в среднем на 16% в отдельных учреждениях до 40%.

В декабре 2017 года правительство России решило распространить программу на фельдшеров — «Земский фельдшер». Также изменён возрастной ценз специалистов, которые могут получать единовременную выплату в размере 500 тыс. рублей. Изначально возраст участников программы не мог превышать 25 лет, сегодня эта цифра составляет 50 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году выплату по программе «Земский доктор» смогут получить только 22 врача и 6 фельдшеров, при том, что потребность в специалистах в республике не менее 90 врачей и 50 фельдшеров ФАП и скорой медицинской помощи. Связано это с нехваткой средств в бюджете. В 2017 году более 50 врачей, приехавших работать в сельскую местность по программе, так и не получили обещанные выплаты.