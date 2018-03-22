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В РФПЛ объяснили перенос матча «Тосно» — «Рубин» в Саранск
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В РФПЛ объяснили перенос матча «Тосно» — «Рубин» в Саранск 

Чемпионат.com 1 час назад
Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин рассказал, какие пожелания лига учитывает со стороны Министерства внутренних дел.
«От МВД до начала чемпионата приходит письмо, где указываются даты, в которые не нужно проводить матчи. Мы это учитываем. Они просят, чтобы ЦСКА и «Спартак» не играли в один день или «Тосно» и «Зенит». Если пожелания с основаниями и не портят чемпионат и футбол, то мы их учитываем. А если «мы просто хотим», то нет.
По поводу матча «Тосно» — «Рубин». Руководство стадиона попросило «Тосно» перенести матч, чтобы не испортить газон. Это не родной стадион команды, так что… В Саранске газон был отличный, поэтому решили перенести матч туда», — передаёт слова Пышкина корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.
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