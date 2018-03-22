Верховный суд РФ поддержал партию «Зеленых» в споре с минюстом Адыгеи 

В июне прошлого года прокуратура Майкопа инициировала проверку регионального отделения «Российской экологической партии „Зеленые“. Целью было — выяснить, соответствует ли деятельность отделения целям и задачам, предусмотренным уставом партии. При этом республиканское управление Минюста уведомило главу отделения Валерия Бриниха о внеплановой проверке. До этого сотрудники МВД изучили порядок оформления документации о восстановлении деятельности в республике отделения „Зеленых“, а сам Бриних связывал проверки со своей общественной деятельностью, сообщает „Кавказ сегодня“.
Ранее, 1 декабря 2016 года он направил в полицию заявление, где просил проверить сведения о том, что часть овец, присланных в Адыгею на Курбан-байрам не дошла до малоимущих. В МВД Адыгеи отказалось возбуждать дело о краже жертвенных овец, однако в январе Бриних этот отказ обжаловал. После этого было обращение в Центр по противодействию экстремизму с требованием привлечь к ответственности Бриниха. Активисты расценили эту жалобу формальным поводом для давления на них.
Верховный суд Адыгеи в ноябре нынешнего года удовлетворил иск республиканского управления Минюста о приостановлении деятельности регионального отделения „Российской экологической партии „Зеленые“ сроком на три месяца. Однако вчера Верховный суд России по апелляционной жалобе ответчика отменил решение суда.
“ФедералПресс» напоминает, что Минюст исключил «Эковахту» из реестра иностранных агентов.