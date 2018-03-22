Верховный суд РФ поддержал партию «Зеленых» в споре с минюстом Адыгеи

В июне прошлого года прокуратура Майкопа инициировала проверку регионального отделения «Российской экологической партии „Зеленые“. Целью было — выяснить, соответствует ли деятельность отделения целям и задачам, предусмотренным уставом партии. При этом республиканское управление Минюста уведомило главу отделения Валерия Бриниха о внеплановой проверке. До этого сотрудники МВД изучили порядок оформления документации о восстановлении деятельности в республике отделения „Зеленых“, а сам Бриних связывал проверки со своей общественной деятельностью, сообщает „Кавказ сегодня“.

Ранее, 1 декабря 2016 года он направил в полицию заявление, где просил проверить сведения о том, что часть овец, присланных в Адыгею на Курбан-байрам не дошла до малоимущих. В МВД Адыгеи отказалось возбуждать дело о краже жертвенных овец, однако в январе Бриних этот отказ обжаловал. После этого было обращение в Центр по противодействию экстремизму с требованием привлечь к ответственности Бриниха. Активисты расценили эту жалобу формальным поводом для давления на них.

Верховный суд Адыгеи в ноябре нынешнего года удовлетворил иск республиканского управления Минюста о приостановлении деятельности регионального отделения „Российской экологической партии „Зеленые“ сроком на три месяца. Однако вчера Верховный суд России по апелляционной жалобе ответчика отменил решение суда.