Брайан Орсер: «Не исключаю, что Ханю захочет остаться»

Чемпион мира 1987 года Брайан Орсер , тренирующий японца Юдзуру Ханю и испанца Хавьера Фернандеса , рассказал о дальнейших планах своих спортсменов. Одиночники решили пропустить начавшийся в Милане чемпионат мира.

— Юдзуру пока не принял никакого решения, попросил дать ему время, — приводит «Р-Спорт» слова Орсера. — Я сам был в таком положении, поэтому знаю, что спортсмена ни в коем случае нельзя торопить. Это же касается и Хавьера. Я согласился с решением Хави не ехать в Милан и вообще больше никогда не принимать участия в мировых первенствах, но при этом он сообщил мне, что хотел бы выступить как минимум в одном чемпионате Европы. Не готов сказать вам сейчас, будет идея реализована или нет, но я всегда поддержу Фернандеса в любом его начинании.