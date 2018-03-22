Ещё
Брайан Орсер: «Не исключаю, что Ханю захочет остаться»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Брайан Орсер: «Не исключаю, что Ханю захочет остаться» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Чемпион мира 1987 года Брайан Орсер, тренирующий японца Юдзуру Ханю и испанца Хавьера Фернандеса, рассказал о дальнейших планах своих спортсменов. Одиночники решили пропустить начавшийся в Милане чемпионат мира.
— Юдзуру пока не принял никакого решения, попросил дать ему время, — приводит «Р-Спорт» слова Орсера. — Я сам был в таком положении, поэтому знаю, что спортсмена ни в коем случае нельзя торопить. Это же касается и Хавьера. Я согласился с решением Хави не ехать в Милан и вообще больше никогда не принимать участия в мировых первенствах, но при этом он сообщил мне, что хотел бы выступить как минимум в одном чемпионате Европы. Не готов сказать вам сейчас, будет идея реализована или нет, но я всегда поддержу Фернандеса в любом его начинании.
Спорт-Экспресс: последние новости
Алексей Яшин: "Уход Шипачева? "Вегас" ничего не потерял в плане контракта и денег" "Барселона" намерена удержать Иньесту "ПСЖ" не планирует возвращать Анчелотти
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова не ошиблась, но проиграла28
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA назвало два последних условия для России31
Еще одна американка «переметнулась» в сборную России
В КХЛ произошла «драка сезона»2
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение