Жители Приморья могут проголосовать в полуфинале краевой Бизнес-Премии

За полуфиналистов может проголосовать любой желающий на сайте премии.

На этой неделе началось голосование в полуфинале XIV Бизнес-Премии Приморского края. Сформированы списки компаний-полуфиналистов в четырех номинациях: «Компания года», «Менеджер года», «Развивающийся бизнес» и «Социально ответственный бизнес».

Ежегодная Бизнес-Премия Приморского края проходит на протяжении 14 лет. В этом году председателем оргкомитета стал первый вице-губернатор Александр Костенко