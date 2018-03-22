Жители Приморья могут проголосовать в полуфинале краевой Бизнес-Премии 

За полуфиналистов может проголосовать любой желающий на сайте премии.
На этой неделе началось голосование в полуфинале XIV Бизнес-Премии Приморского края. Сформированы списки компаний-полуфиналистов в четырех номинациях: «Компания года», «Менеджер года», «Развивающийся бизнес» и «Социально ответственный бизнес».
Ежегодная Бизнес-Премия Приморского края проходит на протяжении 14 лет. В этом году председателем оргкомитета стал первый вице-губернатор Александр Костенко.
14-ю Бизнес-Премию уже поддержали Дальневосточный банк, ХК «СДС-Уголь», ПО Российского союза промышленников и предпринимателей, Дальневосточный макрорегион «Тele2», ИК «Фридом Финанс», инжиниринговая компания «EKKER». Информационное сопровождение — десятки медиаструтур региона. Участие в конкурсе бесплатное, отбор — рейтинговый. Первый круг голосования пройдёт до 3 апреля, финал — до 17 апреля, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.