Путин, бери пример с финского хоккеиста!

Дорогой Владимир Путин ! Я не фанат финского хоккейного клуба «Йокерит», но все же хочу выразить вам благодарность. «Йокерит» играют в хоккейной лиге, которую вы создали, на деньги, которые вы взяли у народа России и отдали вашим друзьям.

Спасибо, что вы даете мне возможность увидеть игру таких мастеров, как Павел Дацюк Илья Ковальчук , всего в нескольких километрах от своего дома. Без вас это бы было невозможно. Тяжелее всего нам, жителям Хельсинки, поверить в то, что билеты иногда стоят смехотворно мало. В России они стоят дорого, но не будем об этом.

Клуб «Йокерит» терпит убытки в миллионы евро за сезон. Эти расходы покрываются деньгами ваших друзей. Наименьшее, что «Йокерит» могли бы сделать, чтобы вас отблагодарить — прочесть вам вдохновляющую лекцию об истории команды. Я советую вам узнать побольше о создателе «Йокерит», мастере-строителе Аймо Мякинене (Aimo Mäkinen). Он вкладывал в команду свои собственные деньги, а вы вкладываете деньги других.

Ваша стратегия основывается на агрессивной внешней политике и брежневской внутренней политике. Мякинен тоже был сторонником агрессивных сделок, но понимал, что на них будущее не построить. Поэтому он перевел из Тампере в Хельсинки детскую лигу, в которой тренировались Яри Курри (Jari Kurri), Эса Тикканен (Esa Tikkanen) и десятки других замечательных финских хоккеистов.

«Йокерит» преуспели, потому что Мякинен создал систему, в которой таланты могли развиваться и самовыражаться. Вы же создали в России систему, в которой одаренные люди сидят в тюрьме, сбегают в другие страны или соревнуются за то, кто больше выкачает денег из энергетических компаний. Так будущее не построить.

Вам 65 лет. Время идет. Памятник Аймо Мякинену — ледовая арена для юниоров в столичном районе Вуосаари, которая названа в его честь. Там каждый день полно радостных детей. Если сейчас ничего не изменится, в ваш мавзолей будут ходить только злые дети.