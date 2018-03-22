Волгоградцам предложили попрощаться с мелочью 

Жителям Волгоградской области выпала возможность распрощаться с накопившейся в стеклянных банках мелочью. До конца марта, а также в апреле, жители села и горожане могут отнести монеты в ближайшее отделение банка.
Большинство коммерческих банков Волгоградской области отозвались на предложение волгоградского отделения Южного ГУ Банка России принять у населения мелочь. Железные деньги можно будет обменять на купюры без комиссии.
— Проведение акции — отличный повод вернуть деньги в свой кошелек. Тем более что обменять их можно будет без комиссии в большинстве банков-участников, — рассказал V1.ru заместитель управляющего Отделением Волгоград Дмитрий Каменев. — Акция «День приема монеты от населения» проходит в марте, а в некоторых офисах продлится и в апреле.
Точную дату, когда ближайшее к вам отделение будет принимать мелочь, лучше всего заранее уточнить на месте.
По подсчетам банкиров, сейчас на каждого жителя России в среднем приходится по 445 монет, но пользоваться ими люди не спешат, предпочитая бросать в копилки. Сдать мелочь в Волгоградской области можно будет во всех банках.
— За обменом монет на купюры можно прийти в любой волгоградский банк. Об акции знают все банки, и все высказали готовность принимать мелочь. Более того, в некоторых банках выразили готовность в качестве бонусов выдать волгоградцам монеты ЧМ-2018. Это, к примеру, банки «КОР» и «Московский Индустриальный Банк», — пояснили V1.ru в Отделении Волгоград.