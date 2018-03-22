На Северо-Западе определились лучшие юные футболисты 

На днях во Дворце спортивных игр «Зенит» в Петербурге завершился региональный этап Северо-Запада открытых всероссийских соревнований по футболу «Будущее зависит от тебя» среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. Главный приз — поездка в Сочи и шанс выиграть путевку в Лондон к футболистам «Арсенала».
За выход в финал боролись 10 команд из восьми регионов Северо-Запада. По итогам напряженной борьбы на футбольном поле путевку на финальные игры в Сочи в старшей возрастной группе завоевала команда Зубцовского детского дома Тверской области, а в младшей лучшей признана команда Багряниковской школы-интерната Ярославской области. Звания лучших игроков также удостоились ребята из этих команд: Игорь Гришин из Зубцовского детского дома (старшая возрастная группа) и Егор Иванов из Багряниковской школы-интерната (младшая возрастная группа). Среди вратарей равных не было Александру Полетаеву из вологодского центра помощи детям «Содействие» (старшая возрастная группа) и Николаю Сергееву из команды петербургского центра содействия семейному воспитанию №12 (младшая возрастная группа). Поездка в Сочи подарит ребятам шанс на победу уже на всероссийском уровне. А лучших по результатам финальных игр ждет главный приз — путешествие в Лондон, на родину к знаменитому британскому клубу «Арсенал».
Обращаясь к юным футболистам, директор по связям с общественностью Северо-Западного филиала компании «МегаФон» Кермен Манджиева отметила: «Петербург — это родина нашего турнира. Сегодня соревнования проходят по всей стране в 14-й раз, десятки тысяч ребят уже поучаствовали в них. Те, кто посвятили себя футболу, достигли серьезных результатов. Например, чемпион первых соревнований Алексей Скворцов с января 2018 года играет за футбольный клуб „Тосно“. Желаю каждому упорства и терпения. Помните, что будущее зависит от вас!».
Главным сюрпризом для юных спортсменов на церемонии награждения стало появление игрока ФК «Зенит» Виктора Файзулина. Знаменитый футболист специально приехал к участникам турнира, чтобы поздравить и сказать напутственные слова: «Футбол — игра для тех, кто готов идти до конца, полностью отдаваться на тренировках, побеждать, а в случае неудачи — не сдаваться и продолжать движение вперед. Ребята, вы молодцы, вы уже в игре! А ведь наверняка было время, когда могли только мечтать о том, чтобы просто выйти на футбольное поле. Работайте над собой — и всё получится».
Официальный сайт Соревнований: football.megafon.ru.
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