Пермская Федерация по тайскому боксу против иска Минюста о своей ликвидации

Пермская Федерация по тайскому боксу не согласна с решением Министерства юстиции РФ , которое обратилось в суд с требованием о ликвидации РОО «Федерация Пермского края по тайскому боксу». Соответствующий иск сейчас рассматривают в Индустриальном районном суде Перми.

По материалам дела в последние четыре года руководство федерации не предоставляло в Минюст необходимые фотоотчёты, поэтому специалисты ведомства решили, что спортивная общественная организация фактически не ведёт деятельности, а значит, её нужно ликвидировать и юридически.

В федерации же уверяют, что они работают в обычном режиме. «Мы даже не знали, что нужно для Минюста заполнять какие-то отчёты. Как только пришла бумага с требованием о нашей ликвидации, мы сразу заполнили все необходимые документы и предоставили их в министерство юстиции», — объяснил ИА «Ура.ру» главный тренер региональной федерации по тайскому боксу Александр Козловский

В Министерстве юстиции комментировать ситуацию отказались.