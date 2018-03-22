Ещё
Пермская Федерация по тайскому боксу против иска Минюста о своей ликвидации
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пермская Федерация по тайскому боксу против иска Минюста о своей ликвидации 

Парламентская газета 55 минут назад
Фото: Парламентская газета
Пермская Федерация по тайскому боксу не согласна с решением Министерства юстиции РФ, которое обратилось в суд с требованием о ликвидации РОО «Федерация Пермского края по тайскому боксу». Соответствующий иск сейчас рассматривают в Индустриальном районном суде Перми.
По материалам дела в последние четыре года руководство федерации не предоставляло в Минюст необходимые фотоотчёты, поэтому специалисты ведомства решили, что спортивная общественная организация фактически не ведёт деятельности, а значит, её нужно ликвидировать и юридически.
В федерации же уверяют, что они работают в обычном режиме. «Мы даже не знали, что нужно для Минюста заполнять какие-то отчёты. Как только пришла бумага с требованием о нашей ликвидации, мы сразу заполнили все необходимые документы и предоставили их в министерство юстиции», — объяснил ИА «Ура.ру» главный тренер региональной федерации по тайскому боксу Александр Козловский.
В Министерстве юстиции комментировать ситуацию отказались.
Парламентская газета: последние новости
Исландию втягивают в информационную войну против России, считает Дегтярев Госдума может рассмотреть законопроект о Евро-2020 весной Песков: Путина информируют о мерах, предпринимаемых на полигоне «Ядрово»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова не ошиблась, но проиграла28
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA назвало два последних условия для России31
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке75
В КХЛ произошла «драка сезона»2
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение