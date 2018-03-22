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Совет Европы рекомендовал России ограничить иммунитет депутатов
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Совет Европы рекомендовал России ограничить иммунитет депутатов 

Авторадио 42 минуты назад
Группа по борьбе с коррупцией Совета Европы рекомендовала России принять ряд системных мер для борьбы с коррупцией среди судей, прокуроров и членов парламента. В числе прочего России предписали ограничить их неприкосновенность, разработать определенный порядок действий в случае получения подарков, а также улучшить систему деклараций имущества и доходов. Об этом говорится в докладе, который есть в распоряжении РБК. За ближайшие 1,5 года Россия должна отчитаться, какие меры приняты в связи с изложенными в докладе рекомендациями, говорится в документе. Группа экспертов оценила борьбу с коррупцией в России в четвертый раз с тех пор, как в 2007 году страна присоединилась к организации.
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