Совет Европы рекомендовал России ограничить иммунитет депутатов 

Группа по борьбе с коррупцией Совета Европы рекомендовала России принять ряд системных мер для борьбы с коррупцией среди судей, прокуроров и членов парламента. В числе прочего России предписали ограничить их неприкосновенность, разработать определенный порядок действий в случае получения подарков, а также улучшить систему деклараций имущества и доходов. Об этом говорится в докладе, который есть в распоряжении РБК. За ближайшие 1,5 года Россия должна отчитаться, какие меры приняты в связи с изложенными в докладе рекомендациями, говорится в документе. Группа экспертов оценила борьбу с коррупцией в России в четвертый раз с тех пор, как в 2007 году страна присоединилась к организации.