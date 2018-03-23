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Андрес Иньеста: Переход Неймара в «Реал» меня удивил бы меньше, чем его возвращение в «Барселону»
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Андрес Иньеста: Переход Неймара в «Реал» меня удивил бы меньше, чем его возвращение в «Барселону» 

Советский спорт 1 час назад
«Для игрока непросто вернуться в бывший клуб. Переход в »Реал»? Меня больше удивило бы его возвращение в «Барселону», чем это. Но посмотрим, что случится в будущем.
Его будущее — это не то о чем, я сейчас думаю. Дело не в уважении — я просто об этом не размышляю. Но кто бы его не подписал, он получит одного из лучших игроков мира. В любом случае, у нас фантастический состав, и наши игроки лучше, чем у других команд», — цитирует Иньесту Football Espana.
Напомним, ранее сообщалось, что бразилец недоволен ситуацией в «ПСЖ» и французским чемпионатом и хочет вернуться в «Барселону». Также сообщалось, что он требует от «ПСЖ» зарплату более миллиона евро в неделю.
В текущем сезоне 26-летний Неймар провел 30 матчей за «ПСЖ» и забил 29 мячей при 19 голевых передачах.
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