Андрес Иньеста: Переход Неймара в «Реал» меня удивил бы меньше, чем его возвращение в «Барселону»

«Для игрока непросто вернуться в бывший клуб. Переход в »Реал» ? Меня больше удивило бы его возвращение в «Барселону», чем это. Но посмотрим, что случится в будущем.

Его будущее — это не то о чем, я сейчас думаю. Дело не в уважении — я просто об этом не размышляю. Но кто бы его не подписал, он получит одного из лучших игроков мира. В любом случае, у нас фантастический состав, и наши игроки лучше, чем у других команд», — цитирует Иньесту Football Espana.

Напомним, ранее сообщалось, что бразилец недоволен ситуацией в «ПСЖ» и французским чемпионатом и хочет вернуться в «Барселону». Также сообщалось, что он требует от «ПСЖ» зарплату более миллиона евро в неделю.

В текущем сезоне 26-летний Неймар провел 30 матчей за «ПСЖ» и забил 29 мячей при 19 голевых передачах.