В семье Жанны Фриске произошло пополнение

Наталья Фриске показала миру новорожденных малышей. Правда, не своих собственных, хотя не так давно при общении с фанатами девушка призналась, что очень хочет стать мамой. Но пока в очередной раз счастье материнства испытала любимая собака Наташи джек-рассел-терьер Джесс, которую экс-солистка «Блестящих» нежно называет «мой кабачок».

Это далеко не первый помет собаки. Она — породистая и с хорошей родословной, поэтому никакой проблемы в пристраивании щенков нет. Правда, после прошлого раза осенью 2016-го Наташа дала зарок: «Все, больше никаких родов!»

Дело в том, что роды были очень тяжелые. В процессе не смогли спасти одного щенка, что Наталья приняла очень близко к сердцу. Как и все собачники, она относится к своему питомцу как к члену семьи и очень переживает, когда той трудно и больно.

Но время лечит, поэтому Джесс снова «повязали». Пока щенята еще очень маленькие, дни напролет они спят и едят. Но уже месяца через два-три Наташа начнет подыскивать им новых хозяев. Она не ставит перед собой цели заработать на собаках, наоборот, ни за какие деньги не отдаст абы кому своего щенка. Фриске очень тщательно выбирает семью, в которой будут «воспитываться» дети ее любимой Джесс. А потом продолжает общаться с хозяевами и наблюдает, как растут щенки.