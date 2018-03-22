Таблица: рост и вес малышей до года

Для каждого месяца первого года жизни ребёнка существуют стандартные нормы веса и роста. Но отклонения от них не означают наличие определенной патологии. Нормы роста и веса ребёнка до года — это ориентиры как для мамы, так и для наблюдающего врача-педиатра для оценки динамики развития малыша, а также назначения рекомендаций по питанию или профилактики (лечения) заболеваний. Рост и вес ребёнка до года зависит от ряда показателей: генетической наследственности, инфекционных заболеваний, питания, принадлежности к определённой расе. Существует несколько вариантов частоты измерения роста и веса грудничка: каждый день, каждую неделю или каждый месяц. Норма прибавки в весе каждый день

0-3 месяцев: 25-50 гр 4-6 месяцев: 18-20 гр 7-12 месяцев: 15 гр Но удобнее и практичнее всего производить измерения каждый месяц, сопоставляя показания с нормативными данными. Важно учитывать, что до полугода происходит наиболее интенсивный рост показателей — ближе к году они снижаются. Таблица роста и веса детей до года Нормы веса при рождении 3100-3400 грамм: средняя норма веса для мальчиков — 3300 г, для девочек — 3200 г. Нормы прибавки в весе (гр) для каждого месяца:

Возраст ребёнка

Прибавка

Масса тела

1 месяц

600 3700-4100

2 месяца

800 4500-4900

3 месяца

800 5200-5600

4 месяца

750 5900-6300

5 месяцев

700 6500-6800

6 месяцев

650 7100-7400

7 месяцев

600 7600-8100

8 месяцев

550 8100-8500

9 месяцев

500 8600-9000

10 месяцев

450 9100-9500

11 месяцев

400 9500-10000

12 месяцев

350 10000-10800

В первые дни новорожденный может потерять до 200 грамм в весе, что не является фактором риска для здоровья ребёнка. Это связано с потерей влаги, выделением мекония и мочи. Уже на второй неделе эта потеря в весе восполняется за счёт большего объёма потребления грудного молока. Нормы роста при рождении колеблются от 47 до 53 см: средний рост у мальчиков 50 см, у девочек — 49 см. Нормы прибавки в росте (см) для каждого месяца:

Возраст ребёнка

Прибавка

Рост ребенка

1 месяц

3 54-59 2 месяца

3 55-59 3 месяца

2,5 60-62 4 месяца

2,5 62-65 5 месяцев

2 64-68 6 месяцев

2 66-70 7 месяцев

2 68-72 8 месяцев

2 69-74 9 месяцев

1,5 70-75 10 месяцев

1,5 71-76 11 месяцев

1,5 72-78 12 месяцев

1,5 74-80 Своевременная консультация с врачом-педиатром поможет установить возможные причины отклонения от нормы. Рост и вес ребёнка до года требует пристального внимания. Дети, находящиеся на искусственном вскармливании, как правило, прибавляют в весе на 20% больше, чем младенцы, питающиеся грудным молоком. А если рост и вес ребёнка не соответствует нормам? На вопрос, сколько должен весить ребёнок в 3 месяца или в год, есть простой ответ: самое главное, чтобы рост и вес грудничка были сопоставимы друг с другом. Например, по средним статистическим данным у полугодовалого ребёнка длина тела составляет 66 см, а вес 7300-7400 г. С каждым сантиметром в плюс или минус среднему значению роста прибавляется или убавляется 250 г веса.

Крупным считается ребёнок, который при рождении весит выше нормы (свыше 4 кг). Причины: генетическая предрасположенность или нарушение углеводного обмена у матери. Ребёнок с недобором веса — при рождении имеет массу тела ниже 2600 грамм. Причины: неблагоприятное развитие беременности, недоношенность, негативные факторы (курение, алкоголь и т.д.). Маленькая прибавка в весе ребёнка до года может говорить о недостаточном питании, например, по причине нехватки молока у матери. При его достаточном количестве и отсутствии дефектов развития, недобор веса не является критическим (может быть связан, например, с худобой родителей).