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Таблица: рост и вес малышей до года
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Таблица: рост и вес малышей до года 

Детстрана.ру 3 часа назад
Фото: Детстрана.ру
Для каждого месяца первого года жизни ребёнка существуют стандартные нормы веса и роста. Но отклонения от них не означают наличие определенной патологии. Нормы роста и веса ребёнка до года — это ориентиры как для мамы, так и для наблюдающего врача-педиатра для оценки динамики развития малыша, а также назначения рекомендаций по питанию или профилактики (лечения) заболеваний. Рост и вес ребёнка до года зависит от ряда показателей: генетической наследственности, инфекционных заболеваний, питания, принадлежности к определённой расе. Существует несколько вариантов частоты измерения роста и веса грудничка: каждый день, каждую неделю или каждый месяц. Норма прибавки в весе каждый день
0-3 месяцев: 25-50 гр 4-6 месяцев: 18-20 гр 7-12 месяцев: 15 гр  Но удобнее и практичнее всего производить измерения каждый месяц, сопоставляя показания с нормативными данными. Важно учитывать, что до полугода происходит наиболее интенсивный рост показателей — ближе к году они снижаются. Таблица роста и веса детей до года Нормы веса при рождении 3100-3400 грамм: средняя норма веса для мальчиков — 3300 г, для девочек — 3200 г. Нормы прибавки в весе (гр) для каждого месяца:
Возраст ребёнка
Прибавка
Масса тела
1 месяц
600  3700-4100
2 месяца
800  4500-4900
3 месяца
800  5200-5600
4 месяца
750  5900-6300
5 месяцев
700  6500-6800
6 месяцев
650  7100-7400
7 месяцев
600  7600-8100
8 месяцев
550  8100-8500
9 месяцев
500  8600-9000
10 месяцев
450  9100-9500
11 месяцев
400  9500-10000
12 месяцев
350  10000-10800
В первые дни новорожденный может потерять до 200 грамм в весе, что не является фактором риска для здоровья ребёнка. Это связано с потерей влаги, выделением мекония и мочи. Уже на второй неделе эта потеря в весе восполняется за счёт большего объёма потребления грудного молока. Нормы роста при рождении колеблются от 47 до 53 см: средний рост у мальчиков 50 см, у девочек — 49 см. Нормы прибавки в росте (см) для каждого месяца:
Возраст ребёнка
Прибавка
Рост ребенка
1 месяц
3  54-59  2 месяца
3  55-59  3 месяца
2,5  60-62  4 месяца
2,5  62-65  5 месяцев
2  64-68  6 месяцев
2  66-70  7 месяцев
2  68-72  8 месяцев
2  69-74  9 месяцев
1,5  70-75  10 месяцев
1,5  71-76  11 месяцев
1,5  72-78  12 месяцев
1,5  74-80  Своевременная консультация с врачом-педиатром поможет установить возможные причины отклонения от нормы. Рост и вес ребёнка до года требует пристального внимания. Дети, находящиеся на искусственном вскармливании, как правило, прибавляют в весе на 20% больше, чем младенцы, питающиеся грудным молоком. А если рост и вес ребёнка не соответствует нормам? На вопрос, сколько должен весить ребёнок в 3 месяца или в год, есть простой ответ: самое главное, чтобы рост и вес грудничка были сопоставимы друг с другом. Например, по средним статистическим данным у полугодовалого ребёнка длина тела составляет 66 см, а вес 7300-7400 г. С каждым сантиметром в плюс или минус среднему значению роста прибавляется или убавляется 250 г веса.
Крупным считается ребёнок, который при рождении весит выше нормы (свыше 4 кг). Причины: генетическая предрасположенность или нарушение углеводного обмена у матери. Ребёнок с недобором веса — при рождении имеет массу тела ниже 2600 грамм. Причины: неблагоприятное развитие беременности, недоношенность, негативные факторы (курение, алкоголь и т.д.). Маленькая прибавка в весе ребёнка до года может говорить о недостаточном питании, например, по причине нехватки молока у матери. При его достаточном количестве и отсутствии дефектов развития, недобор веса не является критическим (может быть связан, например, с худобой родителей).
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