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Калининградский хлеб признан лучшим в России
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Калининградский хлеб признан лучшим в России 

Вести Калининград 3 часа назад
Фото: Вести Калининград
Продукция калининградских хлебопеков завоевала гран-при всероссийского конкурса «Лучший хлеб России». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Конкурс состоялся в рамках 24 международной выставки «Современное Хлебопечение/Modern Bakery Moscow». В престижном отраслевом мероприятии приняли участие 28 предприятий из 17 регионов страны, которые предложили на конкурс 123 образца хлеба и хлебобулочных изделий. В их числе старейшее хлебопекарное предприятие Калининградской области.
Калининградская продукция была признана лучшей в России. В частности, гран-при конкурса за высокое качество получили хлеб пшеничный из муки хлебопекарной высшего сорта «Деревенский», «Крестьянский завтрак», хлеб ржано-пшеничный заварной «Прегольский» и «Балтийский».
«Хлебопекарная промышленность — одно из динамично развивающихся направлений перерабатывающей промышленности в Калининградской области. Хлебобулочные и кондитерские изделия производятся по высшим стандартам качества, что подтверждается их востребованностью за рубежом и наградами отраслевых конкурсов. В настоящее время в регионе расширяется ассортимент хлебобулочной и кондитерской продукции и увеличиваются объемы производства», — сказала министр сельского хозяйства региона Наталья Шевцова.
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