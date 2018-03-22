Быстрее! Выше! Дороже!

Быстрее! Выше! Дороже!

Сколько стоят занятия спортом для детей Ижевска

Диана Ворончихина Журналист

22 марта 2018

«Удмуртия — территория спорта» — эта фраза стала популярной с запуском в республике проекта с аналогичным названием. Но чтобы регион был действительно спортивным, недостаточно просто создать сайт в интернете или призывать жителей региона к активному образу жизни. Любовь к спорту нужно прививать с детства. По данным министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии, самым востребованным видом спорта у детей является легкая атлетика, которой в спортивных школах республики занимаются более 7 тыс. человек. Её популярность вполне оправдана. Бег не требует особого снаряжения, для занятий достаточно иметь кроссовки и костюм. Но есть другие виды спорта, которые требуют более серьезных трат. «Сусанин» пообщался с жителями Ижевска, чьи дети посещают спортивные секции, и узнал сколько денег готовы выложить родители на спортивные увлечения своих чад.

Плавание

Раулю семь лет, и он уже третий год ходит на плавание в спортивный комплекс «Динамо». Для занятий ему нужны плавки, очки и шапочка. По словам его мамы, такая экипировка обходится им в 1000 рублей. По нашим подсчетам, минимальная стоимость комплекта 700 рублей. 8 занятий в бассейне спортивного комплекса стоят 1 280 рублей. Помимо этого, есть разовые траты — поездки на соревнования.

Футбол и акробатика

Шестилетний Глеб увлекается несколькими видами спорта. Он занимается футболом в школе «Зенит» , плаванием в бассейне при школе №93 и акробатикой в студии «Грация».

Одно занятие в футбольной школе стоит 150 рублей. Мальчик ходит в секцию три раза в неделю. Так, в год секция семье Глеба обходится примерно в 21 600 рублей, плюс экипировка, которая стоит минимум 3 300 рублей. Годовое посещение бассейна — примерно 11 520 рублей и минимум 700 рублей нужно потратить на необходимые для занятия атрибуты.

По словам родителей Глеба, назвать сумму, которую они тратят на спорт, сложно, так как приходится покупать ко всему прочему сезонную одежду и ездить на соревнования. «Есть талантливые дети, но не у всех родителей есть возможность все это оплатить. А чтобы ребенок бесплатно мог заниматься, он должен пройти отбор», — рассказала мама мальчика.

Фигурное катание

Родителям девятилетней Ренаты повезло. Девочка занимается фигурным катанием в детско-юношеской спортивной школе №9 бесплатно. Тратить деньги приходится только на дополнительные занятия, сборы и обновление экипировки. На все это уходит от 2 до 20 тыс. рублей.

Спортивная гимнастика

Сашу мама привела на спортивную гимнастику за большую любовь лазить по турникам. Сейчас они занимаются в школе №32, в год это обходится примерно в 10 тыс. рублей. «В принципе, можно ничего не покупать и прийти в шортах и футболке, которые точно есть у ребенка. Но обычно покупают гимнастический купальник, который стоит порядка 500-700 рублей», — рассказала мама девочки. Родители Саши также отмечают, что детский спорт сегодня нельзя назвать доступным для всех, потому что если ребенок будет этим серьезно заниматься, то это затратно.

Художественная гимнастика

Гораздо больше денег нужно, чтобы отдать ребенка в художественную гимнастику. Так, родителям семилетней Кристины годовое занятие обходится в 60 тыс. рублей. «Для занятия нам нужно 2 формы: одна легкая с логотипом клуба — 600 рублей, и теплая — 2 800 рублей. Также нужна профессиональная скакалка — 400 рублей, обруч — 250 рублей (чехол к нему 300 рублей), мяч — от 500 до 3 000 рублей, наколенники — 300 рублей, по желанию утяжелители — 500 рублей, булавы — от 500 до 6 000 рублей, носки — 400 рублей», — рассказали родители Кристины. Самый простой купальник для выступлений можно купить за 5 тыс. рублей, но если заниматься профессионально, то средняя цена купальника составляет около 20 тыс. рублей. Отметим, что все эти вещи недолговечны. «Скакалку нужно менять раз в год, потому что ребенок растет. Та же история с обручами, к тому же у них есть свойства ломаться, нам хватает на 6 месяцев. Носки изнашиваются очень быстро, так что меняем их раз в 2 месяца. Купальник для выступлений тоже нужно каждый год новый, ну и форма так же по мере роста ребенка».

«Скакалку нужно менять раз в год, потому что ребенок растет. Та же история с обручами, к тому же у них есть свойства ломаться, нам хватает на 6 месяцев. Носки изнашиваются очень быстро, так что меняем их раз в 2 месяца. Купальник для выступлений тоже нужно каждый год новый, ну и форма так же по мере роста ребенка».

В соревнованиях Кристина участвует примерно раз в два месяца. Стоит все это, по словам мамы, 20 тыс. рублей. Два раза в год проходят показательные выступления — это ещё по 2 тыс. рублей. «Я уверена, что если у ребенка есть талант к данному ввиду спорта, ему нужно им заниматься. Но чтобы добиться каких-то целей и высот, родителям придётся выложить огромную сумму. А если заниматься для себя, я думаю, что 70% родителей могут себе это позволить».

Хоккей

Еще одним дорогостоящим видом спорта является хоккей. Здесь самый минимальный набор одежды и оборудования для занятий, по нашим подсчетам, стоит в районе 9 580 рублей.

Чтобы собрать девятилетнего Данила на хоккей, родители потратили около 25 тыс. рублей. На тренировки мальчик ходит бесплатно в молодежный комплекс «Умка». Дополнительные траты здесь нужны на индивидуальные занятия. Родители Данила считаю, что детский спорт сегодня в Ижевске доступен, но во многом зависит от финансовых возможностей семьи, если посещать платные секции.

Как развивается детский спорт?

Несмотря на то, что спорт, как оказалось, удовольствие не из дешевых, родители хотят, чтобы их дети занимались спортом, и отдают их в секции. Республиканские власти тем временем стараются пропагандировать физическую культуру. Например, традиционно каждый год проводится ряд соревнований.

«Самые крупные из них — это школьная баскетбольная лига «КЭС-Баскет» (100% муниципальных образований, более 330 команд), «Детская лига плавания» (5 городов, более 1500 детей), президентские состязания школьников», — рассказали «Сусанину» в Минспорте Удмуртии. Также регулярно организуются первенство по футболу «Кожаный мяч», турнир среди детских дворовых команд клуба «Золотая шайба», соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных», соревнования по лыжным гонкам среди школьников на призы газеты «Пионерская правда», соревнования по шахматам «Белая ладья» и многое другое. По информации, размещенной на сайте Минспорта Удмуртии, в 2017 году на реализацию проектов, программ и проведение мероприятий по массовому спорту для детей, подростков и молодежи было направлено 2 млн рублей. В этом году сумма финансирования составляет порядка 7 млн рублей. Однако этих денег недостаточно. По словам начальника управления по физической культуре и спорту администрации Ижевска Максима Сорокина, сегодня в столице Удмуртии работает 21 муниципальная спортивная школа, где занимается 12 тыс. ребят.

Почерк может рассказать, например, о педантичности, аккуратности. Если соблюдается орфография, строчки ровные, не наползающие, наклон примерно одинаковый, а также прописаны все детали и элементы — это говорит о педантичности в характере.

Начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Ижевска

Список спортивных школ Ижевска

Спортивная школа № 2 (улица Тверская, 52) — легкая атлетика, спортивная борьба, кикбоксинг, лапта, теннис; Спортивная школа олимпийского резерва № 3 (улица Ломоносова, 21а) — баскетбол, легкая атлетика; Спортивная школа № 4 (улица Ленина, 168) — фитнес-аэробика, настольный теннис, легкая атлетика, баскетбол, дзюдо, самбо, спортивная аэробика; Спортивная школа олимпийского резерва № 5 (улица Школьная, 11) — легкая атлетика, гандбол, дартс; Спортивная школа «Созвездие» (улица 10 лет Октября, 12) — футбол, волейбол, шахматы; Спортивная школа № 7 (городок Машиностроителей, 80-14) — лыжные гонки; Спортивная школа № 8 (улица 40 лет Победы, 56а) — легкая атлетика; Спортивная школа № 9 (улица Молодежная, 42а) — спортивная борьба, бокс, футбол, хоккей, фигурное катание;

Спортивная школа единоборств (улица Орджоникидзе, 52) — восточное боевое единоборство (кобудо), каратэ, кикбоксинг, рукопашный бой, ушу; Детский морской центр «Дельфин» (улица Джамбула, 68) — полиатлон, морское многоборье, фитнес-аэробика, спортивный туризм; Комплексная спортивная школа (улица Советская, 35) — плавание, художественная гимнастика, спортивная гимнастика (мальчики), баскетбол, русские и международные шахматы; Спортивная школа «Ижсталь» (улица 30 лет Победы, 58) — спортивное ориентирование, лыжные гонки, биатлон, греко-римская борьба, тяжелая атлетика; Специализированная спортивная школа олимпийского резерва «Импульс» имени Н. Н. Валиахметова (улица Восточная, 20) — спортивная борьба, бокс, художественная гимнастика, волейбол, футбол, пулевая стрельба;

Специализированная спортивная школа олимпийского резерва «Юный Динамовец» (улица Ворошилова, 68) — дзюдо, бокс, тяжелая атлетика, стрельба из лука, легкая атлетика, восточное боевое единоборство, конькобежный спорт, регби; Спортивная школа «Нефтяник» (улица Сабурова, 7) — бильярдный спорт, дзюдо, плавание, синхронное плавание, танцевальный спорт, художественная гимнастика, восточное боевое единоборство; Спортивная школа по шахматам (улица Пушкинская, 138) — шахматы; Спортивная школа «Гвоздика» (улица Холмогорова, 23) — хоккей, кёрлинг; Спортивная школа по конному спорту (улица Ленина, 104) — конный спорт; Спортивная школа по стендовой стрельбе (улица Молодежная, 96) — стендовая стрельба; Спортивная школа по мотоспорту (поселок Машиностроителей, 108) — мотокросс.

*юридические адреса школ не привязаны к местам занятий, занятия проводятся во всех районах города на спортивных объектах.

Такого количества спортивных школ недостаточно. Как отметил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Ижевска Максим Сорокин, в городе дефицит как спортивных объектов, так и тренеров.

Российская Федерация ставит перед всеми субъектами задачу, что к 2020 году 41% населения должны заниматься спортом. У нас сейчас 36% занимается, то есть нам за два года нужно нарастить до 41%. Мы думаем, что такое реально сделать только за счет массового спорта. Не только дети должны заниматься спортом, но и взрослое население.

Максим Сорокин

Начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Ижевска

Как мы убедились, спрос на детский спорт в Ижевске большой, несмотря на то, что иногда родителям это влетает в копеечку. Изменить ситуацию можно за счет увеличения спортивных школ и тренерского состава, однако всё упирается в деньги, которых никогда не хватает.